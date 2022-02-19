Відео з українськими "диверсантами" у Горлівці було знято задовго до публікації, — Gulagu.net

Засновник правозахисної організації Володимир Осєчкін перевірив метадані, які підтверджують факт того, що відео з "бійцями українського спецназу" було зрежисованим.

Ряд російських ЗМІ та проросійських телеграм-каналів опублікували відео з нібито українськими бійцями ССО, які хотіли підірвати хімічні об'єкти в окупованій Горлівці. Проте, експерти стверджують, що відео було знято задовго до публікації. Про це повідомляє засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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18 лютого телеграм-канали опублікували відео, на яких стверджувалося, що українські диверсійно-розвідувальні групи намагалися підірвати місткості з аміаком на заводі "Стирол" та об'єкти на очисних спорудах.

[ + – ] Відео з "диверсантами"

Стверджувалося, що дві групи з 10-12 бійців хотіли влаштувати диверсії. Пізніше російські ЗМІ розповсюдили відео з нібито українськими військовими, які знімали відео бою на камеру для "фіксації виконання завдань". Однак у ролику є кілька нестиковок:

використання трасерних куль, які практично не використовують сили ССО

стверджувалося, що "диверсанти" розмовляли польською мовою.

У проєкті Gulagu.net звернули увагу на метадані файлу. Відповідно до них, відео було зроблено ще 8 лютого, а сервіс Metadata2go показує, що спочатку проєкт мав назву "2021-02-04ДРГ" та лежав у теці з назвою "2021".

[ + – ] Дата створення відео 08.02 [ + – ] Дата створення проекту [ + – ] Папка 2021 з "ДРГ"

"Все описане мною вище красномовно свідчить про те, що жодної атаки українських ДРГ 18.02.22 не було, дана подія є вигадкою кремлівської пропаганди і покликана розпалити ще більше ненависті до українського народу, а також створити сприятливе інформаційне тло для російського військового друга", — стверджує Осечкін.

[ + – ] Розбір відео від InformNapalm

Володимир Осєчкін — російський правозахисник, засновник проєкту Gulagu.net. Організація займається протидією тортурам та корупцією в російській виправній системі та пенітенціарних установах. Був змушений залишити РФ через кримінальну справу за шахрайством.

Нагадаємо, ще 15 січня українська розвідка попереджала про провокації на хімзаводі "Концерн Стирол" в окупованій Горлівці. Провокацію пов'язували із пошуком приводу для вторгнення РФ в Україну.

18 лютого окупанти заявили про запобігання "диверсіям" хімоб'єктах у Горлівці. Заявлялося про припинення диверсії на хімзаводі "Стирол", а також на нафтобазі в районі Оленівки.