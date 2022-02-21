Переброска военных сил РФ из регионов подошла к концу, возможно наступление, - исследователи CIT (видео)

Из нового на границе исследователи отметили, в частности, развертывание полевого госпиталя в 5 км от границы с Украиной и перевозку в грузовиках РФ разборного автомоста.

Характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику везли в основном лишь на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь она почти везде движется своим ходом. Об этом сообщают исследователи военных конфликтов в Украине и Сирии Conflict Intelligence Team.

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"Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами ТОС, хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ) — больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп", — заявили аналитики и добавили, что это похоже на выход на исходные позиции для возможного наступления.

Также предполагается, что факт нахождения российских солдат в тяжелых условиях на границе говорит о том, что они или будут скоро нападать, или частично передислоцируются в крупные лагеря, откуда и пришли.

"Также на территории центральной городской больница города Шебекино, всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь, который может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области Украины. До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси", — пишут в CIT.

Еще исследователи заметили в Краснодарском Крае неподалеку от Крымского моста военные грузовики с металлическими конструкциями. Предполагается, что из тех констукций можно возвести средний автодорожный разборный мост САРМ.

"Он может использоваться для восстановления взорванных мостов через Днепр или Чонгарский пролив, ведущий из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области", — говорят аналитики.

Перед этим исследователи рассказали, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику к украинским границам. На фоне обострения на Донбассе отвод сил, не смотря на завершения учений с Беларусью "Союзная решимость", не состоялся.