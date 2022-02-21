Перекидання військових сил РФ з регіонів добігло кінця, можливий наступ, — дослідники CIT (відео)

З нового на кордоні дослідники зазначили, зокрема, розгортання польового шпиталю за 5 км від кордону з Україною та перевезення у вантажівках РФ розбірного автомосту.

Характер руху російської техніки в межах України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку везли переважно лише на залізничних платформах і танкових транспортерах, то тепер вона майже всюди рухається своїм ходом. Про це повідомляють дослідники воєнних конфліктів в Україні та Сирії Conflict Intelligence Team.

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"Більш того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки й інша техніка йдуть разом із важкими вогнеметними системами ТОС, хоча останні й належать до іншого роду військ (РХБЗ) — найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп", — заявили аналітики і додали, що це схоже на вихід на вихідні позиції для можливого наступу.

Також передбачається, що факт перебування російських солдат у важких умовах на кордоні говорить про те, що вони або скоро нападатимуть, або частково передислокуються у великі табори, звідки й прийшли.

Також на території центральної міської лікарні міста Шебекіно, всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуть польовий госпіталь, який може використовуватися у разі наступальних дій у Харківській області України. Досі ми бачили розгортання шпиталів лише в польових таборах і лише на північному заході Криму чи Білорусі", — пишуть у CIT.

Ще дослідники помітили у Краснодарському Краї неподалік Кримського мосту військові вантажівки з металевими конструкціями. Передбачається, що з цих констукцій можна спорудити середній автодорожній розбірний міст САРМ.

"Він може використовуватися для відновлення підірваних мостів через Дніпро або Чонгарську протоку, яка веде з Криму в Херсонську та Запорізьку області", — кажуть аналітики.

Перед цим дослідники розповіли, що Росія продовжує перекидати війська та техніку до українських кордонів. На тлі загострення на Донбасі відведення сил, незважаючи на завершення навчань із Білоруссю "Союзна рішучість", не відбулося.