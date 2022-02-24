Солдаты-срочники РФ могут принимать участие в атаке на Украину, - журналисты

Многих из солдат срочной службы их начальство заставило подписать контракты с армией России принудительно.

Перед началом вторжения в Украину Россия перебросила на границу в качестве усиления для профессиональных военных, солдат срочной службы. У многих из них уже подходил к концу срок службы в армии, но им выдали бронежилеты и боевое оружие, сообщает Insider.

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К правозащитникам еще с понедельника, 21 февраля 2022 года, поступили десятки звонков от матерей, которые сообщали, что их сыновей, чей срок службы должен был истечь в ближайшее время, в срочном порядке перебрасывают к границе, где те получают бронежилеты и боевое оружие, — говорит председатель комитета солдатских матерей Ольга Ларкина.

Многих молодых людей, прибывших на место, принудили подписать контракты: "У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них", — говорит Ларкина.

Тем временем, одиночные антивоенные пикеты прошли в Москве, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Саратове. В столице России, а также в Иркутске и Хабаровске они закончились задержаниями протестующих полицией.

Ранее Фокус сообщал, что Украина взяла в плен первых украинских военных. Они служили в Ямпольском мотострелковом полку, и были взяты в плен военными 93 ОМБР "Холодный Яр".