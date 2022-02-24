Солдати-строковики РФ можуть брати участь в атаці на Україну, — журналісти

Багатьох із солдатів строкової служби їхнє начальство змусило підписати контракти з армією Росії.

Перед початком вторгнення в Україну Росія перекинула на кордон посилення для професійних військових, солдатів строкової служби. В багатьох із них уже добігав кінця термін служби в армії, але їм видали бронежилети та бойову зброю, повідомляє Insider.

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До правозахисників ще з понеділка, 21 лютого 2022 року, надійшли десятки дзвінків від матерів, які повідомляли, що їхніх синів, чий термін служби мав закінчитися найближчим часом, терміново перекидають до кордону, де ті отримують бронежилети та бойову зброю, — каже голова комітету солдатських матерів Ольга Ларкіна.

Багатьох молодих людей, які прибули на місце, змусили підписати контракти: "У тих, хто відмовляється підписувати контракт, відбирають військові квитки та ставлять штамп, або підписують контракти за них", — каже Ларкіна.

Тим часом окремі антивоєнні пікети пройшли в Москві, Новосибірську, Омську, Єкатеринбурзі та Саратові. В столиці Росії, а також в Іркутську та Хабаровську вони закінчилися поліцейськими затриманнями протестувальників.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна полонила перших українських військових. Вони служили в Ямпільському мотострілецькому полку, їх взяли в полон військові 93 ОМБР "Холодний Яр".