Российские войска вошли в Чернобыльскую зону, - Зеленский

Если враг нанесет удар по хранилищам небезопасных отходов, радиоактивная пыль накроет Украину, Беларусь и ЕС.

Российские военные прорвались с территории Беларуси в Зону Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Telegram и президент Владимир Зеленский в Twitter.

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Военные Нацгвардии, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.

"Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!" — сообщил Геращенко.

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Сообщил об этом @SwedishPM (шведскому правительству. — Ред.). Это объявление войны по всей Европе", — написал глава государства.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил на брифинге в эфире канала "Рада", что РФ хотела устроить террористический акт в зоне ЧАЭС, чтобы спровоцировать масштабную экологическую катастрофу.

Напомним, Россия утром 24 февраля совершила авиаудары по объектам в населенных пунктах Киевской области.

СМИ сообщили о бомбардировке Харькова российским оккупантами.