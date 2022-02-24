Російські війська увійшли до Чорнобильської зони, — Геращенко

Якщо ворог завдасть удару по сховищах небезпечних відходів, радіоактивний пил накриє Україну, Білорусь і ЄС.

Російські військові прорвалися з території Білорусі до Зони Чорнобильської АЕС. Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко в Telegram таіукраїнський журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Військові Нацгвардії, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять опір.

"Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!" — повідомив Геращенко, Цаплієнко написав те саме.

Нагадаємо, Росія вранці 24 лютого здійснила авіаудари по об'єктах у населених пунктах Київської області.

ЗМІ повідомили про бомбардування Харкова російськими окупантами.