Ситуация на юге на второй день войны. Войска РФ прорвались к Херсону, идут бои у Николаева

За второй день войны российские силы подошли вплотную к Херсону, захватили мост через Днепр, и высадили десант на вертолетах в Николаеве. Из-за угрозы вторжения мэр Николаева приказал развести мосты. Войска РФ также прорвались в направлении Северо-крымского канала, тем самым открыв доступ для снабжения Крыма водой.

Вечером 25 февраля в Николаев высадился российский десант с вертолетов. По словам главы Николаевской городской администрации Виталия Кима, он не может дать деталей ситуации, но рассказал, что по состоянию на 18:20 в городе спокойно. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram. Кроме того, российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций в городе Снигеровка Николаевской области, а вечером 25 февраля было слышно стрельбу в Одессе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Война в Херсоне и области:

С самого утра Херсон оказался под обстрелом, сообщают местные жители. Бои в городе были длились весь день.

По состоянию на 16:40 пресс-служба Херсонской областной государственной администрации передала в Facebook слова главы региона Геннадия Лагуты о том, что после отчаянных боев украинская армия потеряла контроль над Антоновским мостом.

Высадка десанта в Николаеве

Очевидцы сняли на видео высадку российского десанта, было замечено минимум два российских вертолета в городе. Высадка произошла на территорию 61-го завода в микрорайоне Соляные, а вертолеты были замечены за Николаевским университетом кораблестроения. В городе была слышна стрельба. Глава ОГА в Николаеве заявил, что украинские военные отбили атаку в городе и контролируют обстановку в Николаеве, ситуация спокойная.

"Нахожусь в Николаеве. Произошел инцидент с десантом. Дать информацию не могу. Сейчас все успокоилось, все нормально", — сказал Виталий Ким.

Мэр Николаева Александр Синкевич 25 февраля заявил, что в городе будут разведены мосты на неопределенный срок из-за российского вторжения. Он также попросил жителей города возвращаться в свои дома и не выходить на улицу.

Обстрел Снигеривки:

Кроме того стало известно, что авиация атаковала позиции города Снигеровка Николаевской области. 25 февраля около 16:00 российские вертолеты обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Снигуровская ОТГ сообщила о минимум четырех раненных украинских военных. По их данным жертв или раненых среди населения нет. Однако город остался без электричества и частично без воды. По состоянию на 20:00 электроэнергия появилась в некоторых частях города.

"Есть информация о четырех раненых военнослужащих. По предварительным данным, среди мирного населения потерь и ранений нет. Информация о повреждении инфраструктуры города уточняется. Просим жителей города оставаться в укрытии или домах и не выходить на улицу. Чужих войск на территории Снигиревской ОТГ нет", — сказано в сообщении.

Стрельба в Одессе:

Вечером 25 февраля в Одессе в центре города были слышны взрывы. По данным депутата Одесской городской рады Петра Обухова, в городе работала противовоздушная оборона — артиллерийские и зенитные установки. Скорее всего, над Одессой пролетал беспилотный аппарат. Кроме того, российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения, сообщили в пресс-службе Одесского пограничного загона.

Кроме того, россияне прорвались в направлении Северо-крымского канала. "Глава" Крыма заявил, что теперь они смогут запустить воду в Крым, но для этого понадобится ликвидировать плотину и расчистить русло.

Напомним, 25 февраля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты идут на Харьков с четырех сторон. Однако город остается под властью украинского правительства. Чиновник утверждает, что в городе есть свет, газ и вода во всех домах. Около 4 часов утра 25 февраля 2022 года российские войска начали наступление на Харьков со стороны Белгорода. Они атаковали поселок Дергачи на севере от Харькова, а также Сумское, Волчанское и Купянское направления.