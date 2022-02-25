Ситуація на півдні другого дня війни. Війська РФ прорвалися до Херсона, точаться бої біля Миколаєва

За другий день війни російські сили підійшли впритул до Херсона, захопили міст через Дніпро та висадили десант на вертольотах у Миколаєві. Через загрозу вторгнення мер Миколаєва наказав розвести мости. Війська РФ також прорвалися в напрямку Північно-Кримського каналу, тим самим відкривши доступ для постачання Криму водою.

Увечері 25 лютого у Миколаїв висадився російський десант із вертольотів. За словами голови Миколаївської міської адміністрації Віталія Кіма, він не може дати деталей ситуації, але розповів, що станом на 18.20 у місті спокійно. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram. Крім того, російські окупанти здійснили обстріл українських позицій у місті Снігурівка Миколаївської області, а ввечері 25 лютого було чутно стрілянину в Одесі.

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Війна у Херсоні та області:

З самого ранку Херсон опинився під обстрілом, повідомляють місцеві жителі. Бої у місті тривали весь день.

Станом на 16.40 пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації передала у Facebook слова голови регіону Геннадія Лагути про те, що після відчайдушних боїв українська армія втратила контроль над Антонівським мостом.

Висадка десанту в Миколаєві.

Очевидці зняли на відео висадку російського десанту, було помічено щонайменше два російські вертольоти в місті. Висадка сталася на територію 61-го заводу в мікрорайоні Соляні, а гелікоптери були помічені за Миколаївським університетом кораблебудування. У місті було чути стрілянину. Голова ОДА у Миколаєві заявив, що українські військові відбили атаку у місті та контролюють обстановку у Миколаєві, ситуація спокійна.

"Перебуваю в Миколаєві. Стався інцидент із десантом. Дати інформацію не можу. Зараз все заспокоїлося, все нормально", — сказав Віталій Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич 25 лютого заявив, що у місті будуть розведені мости на невизначений термін через російське вторгнення. Він також попросив мешканців міста повертатися у свої будинки та не виходити на вулицю.

Обстріл Снігурівки:

Крім того, стало відомо, що авіація атакувала позиції міста Снігурівка Миколаївської області. 25 лютого близько 16:00 російські гелікоптери обстріляли позиції збройних сил України. Снігурівська ОТГ повідомила про щонайменше чотирьох поранених українських військових. За даними, жертв або поранених серед населення немає. Проте місто залишилося без електрики та частково без води. Станом на 20.00 електроенергія з'явилася в деяких частинах міста.

"Є інформація про чотирьох поранених військовослужбовців. За попередніми даними, серед мирного населення втрат та поранень немає. Інформація про пошкодження інфраструктури міста уточнюється. Просимо жителів міста залишатися в укритті чи будинках і не виходити на вулицю. Чужих військ на території Снігурівської ОТГ немає", — сказано в повідомленні.

Стрілянина в Одесі:

Увечері 25 лютого в Одесі в центрі міста було чути вибухи. За даними депутата Одеської міської ради Петра Обухова, у місті працювала протиповітряна оборона – артилерійські та зенітні установки. Швидше за все, над Одесою пролітав безпілотний апарат. Крім того, російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби, розташованим на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджено кілька постів технічного спостереження, повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону.

Крім того, росіяни прорвалися у напрямку Північно-Кримського каналу. "Глава" Криму заявив, що тепер вони зможуть запустити воду до Криму, але для цього доведеться ліквідувати греблю та розчистити русло.

Нагадаємо, 25 лютого голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти йдуть на Харків із чотирьох сторін. Проте місто залишається під владою українського уряду. Чиновник стверджує, що у місті є світло, газ та вода у всіх будинках. Близько 4 години ранку 25 лютого 2022 року російські війська розпочали наступ на Харків з боку Бєлгорода. Вони атакували селище Дергачі на півночі від Харкова, а також Сумський, Вовчанський та Куп'янський напрями.