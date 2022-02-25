Ворог іде на Харків із чотирьох сторін, але місто під українським контролем – голова Харківської ОДА

За словами чиновника, у місті в усіх будинках є світло, газ і вода. А також немає російських загарбників.

Близько 4 години ранку 25 лютого 2022 року російські війська розпочали наступ на Харків з боку Білгорода. Вони атакували селище Дергачі на півночі від Харкова, а також Сумський, Вовчанський та Куп'янський напрями. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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У Дергачах російських військових зустріли бійці ЗСУ разом із силами територіальної оборони. Там зараз точаться бої.

[ + – ] Карта Харківської області, атаковані селища

Також росіянами було атаковане селище Печеніги на південному сході від Харкова.

"Військові не поступилися позицією ні на метр, ворог зазнає значних втрат", — сказав Синєгубов.

Наразі, за словами голови Харківської ОДА, українські військові захопили полонених, і зараз допитують їх.

Таким чином, противник намагається прорватися до Харкова з чотирьох сторін. Жоден житловий будинок чи адміністративна будівля у Харкові не захоплені. Скрізь є світло, газ та вода.

Раніше Фокус повідомляв, що обстановка в Харкові залишається загалом спокійною, незважаючи на обстріл в окремих районах міста. У Харківській області українські винищувачі збили російський літак.