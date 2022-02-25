Ворог іде на Харків із чотирьох сторін, але місто під українським контролем – голова Харківської ОДА
За словами чиновника, у місті в усіх будинках є світло, газ і вода. А також немає російських загарбників.
Близько 4 години ранку 25 лютого 2022 року російські війська розпочали наступ на Харків з боку Білгорода. Вони атакували селище Дергачі на півночі від Харкова, а також Сумський, Вовчанський та Куп'янський напрями. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У Дергачах російських військових зустріли бійці ЗСУ разом із силами територіальної оборони. Там зараз точаться бої.
Також росіянами було атаковане селище Печеніги на південному сході від Харкова.
"Військові не поступилися позицією ні на метр, ворог зазнає значних втрат", — сказав Синєгубов.
Наразі, за словами голови Харківської ОДА, українські військові захопили полонених, і зараз допитують їх.
Таким чином, противник намагається прорватися до Харкова з чотирьох сторін. Жоден житловий будинок чи адміністративна будівля у Харкові не захоплені. Скрізь є світло, газ та вода.
Раніше Фокус повідомляв, що обстановка в Харкові залишається загалом спокійною, незважаючи на обстріл в окремих районах міста. У Харківській області українські винищувачі збили російський літак.