Враг идет на Харьков с четырех сторон, но город под украинским контролем - глава Харьковской ОДА

По словам чиновника — в городе во всех домах есть свет, газ и вода. А также нет российских захватчиков.

Около 4 часов утра 25 февраля 2022 года российские войска начали наступление на Харьков со стороны Белгорода. Они атаковали поселок Дергачи на севере от Харькова, а также Сумское, Волчанское и Купянское направления. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В Дергачах российских военных встретили бойцы ВСУ вместе с силами территориальной обороны. Там сейчас идут бои.

[ + – ] Карта Харьковской области, атакованные поселки

Также россиянами был атакован поселок Печенеги на юго-востоке от Харькова.

"Военные не уступили позиции ни на метр, враг несет значительные потери", сказал Синегубов.

В настоящее время, по словам главы Харьковской ОДА, украинские военные захватили пленных, и сейчас допрашивают их.

Таким образом, противник пытается прорваться в Харьков с четырех сторон. Ни один жилой дом или административное здание в Харькове не захвачены. Везде есть свет, газ и вода.

Ранее Фокус сообщал, что обстановка в Харькове остается в целом спокойной, несмотря на обстрелы в отдельных районах города. В Харьковской области украинские истребители сбили российский самолет.