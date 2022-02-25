Враг идет на Харьков с четырех сторон, но город под украинским контролем - глава Харьковской ОДА
По словам чиновника — в городе во всех домах есть свет, газ и вода. А также нет российских захватчиков.
Около 4 часов утра 25 февраля 2022 года российские войска начали наступление на Харьков со стороны Белгорода. Они атаковали поселок Дергачи на севере от Харькова, а также Сумское, Волчанское и Купянское направления. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В Дергачах российских военных встретили бойцы ВСУ вместе с силами территориальной обороны. Там сейчас идут бои.
Также россиянами был атакован поселок Печенеги на юго-востоке от Харькова.
"Военные не уступили позиции ни на метр, враг несет значительные потери", сказал Синегубов.
В настоящее время, по словам главы Харьковской ОДА, украинские военные захватили пленных, и сейчас допрашивают их.
Таким образом, противник пытается прорваться в Харьков с четырех сторон. Ни один жилой дом или административное здание в Харькове не захвачены. Везде есть свет, газ и вода.
Ранее Фокус сообщал, что обстановка в Харькове остается в целом спокойной, несмотря на обстрелы в отдельных районах города. В Харьковской области украинские истребители сбили российский самолет.