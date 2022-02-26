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Военный Фокус Российско-украинская война

Львов во второй день войны: военнослужащие на вокзале, очереди к банкоматам и закрытые магазины

Ольга Чайка
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Центр Львова, центральный львов, война во Львове, центральная площадь Львов
Война во Львове

Как западный город проживает критический для Украины период.

Во Львове 25 февраля время сигнала воздушной тревоги местные продолжают гулять в центре. Укрытия есть, но не все открыты и не для всех. Продуктовые магазины работают, но по сокращенному графику. Есть небольшие очереди в аптеки и к банкоматам. Комендантский час с 22:00 до 6:00.

Фокус рассказывает о том, как Львов проживает вторые сутки войны России против Украины.

Ночью Львов патрулируют люди с автоматами

Львовский вокзал в полночь встречает большим количеством украинских военнослужащих в форме и с рюкзаками – они готовятся садиться в поезд. Парни бодрые, в ответ на улыбку – улыбаются.

За пределами вокзала тихо – в городе комендантский час. Автомобилей на дорогах мало, людей на улицах – тоже. Девушка идет от вокзала и плачет.

Вдоль парка им. Ивана Франка в центре города идет патруль – двое мужчин в форме, с автоматами. Смотрят внимательно, но документы не просят.

В целом – Львов как Львов, так и не скажешь, что это город страны, в которой вот уже второй день идет война.

Где укрыться в случае авиаудара

В 7:00 утра город будит сигнал тревоги. В соцсетях – сообщение мэра города Андрея Садового о воздушной тревоге с призывом спуститься в укрытия. Позже горожане писали в комментариях к посту городского головы, что сигнал был тихим, его услышали не во всех районах. В ответ на это Андрей Садовой сказал Фокусу, что подход к оповещению местных изменили – сейчас опираются не только на звуковой сигнал, но и на радио- и ТВ-вещание, посты в соцсетях.

Позже выяснилось, что Львов "тревожили" перед тем, как Россия атаковала аэропорт в Ровном – было не ясно, куда попадет ракета.

В 12:20 снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. На этот раз действуем расторопнее и согласно инструкциям: выходим на улицу и идем к ближайшему укрытию согласно карте на сайте горсовета. В центре города, недалеко от памятника Тарасу Шевченко, подвальные помещения, которые можно использовать как укрытие, обозначены чуть ли не в каждом доме. На практике – никаких указаний, что там есть укрытие, все двери заперты.

Пока по "Суспильному радио" звучит сигнал воздушной тревоги и просят пройти в укрытие, люди во Львове спокойно прогуливаются по улице и не пытаются найти безопасные подвалы. Выглядит это очень контрастно.

Местный житель, пан Роман, предложил открыть котельню, чтобы мы пересидели там тревогу. И добавил, что это спасет только от авиаудара, а в случае ракетного – нет. По его словам, хорошее укрытие должно иметь запасной выход, а подвалы в зданиях в центре – нет. Еще сказал, что неподалеку, через дом, есть укрытие. Оно сейчас закрыто, но он знает, у кого есть ключи.

"Укрытия должны были подготовить, но сейчас там ничего нет и они закрыты", – сказал пан Роман.

В горсовете предложили пойти в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла УГКЦ, Ратушу или Преображенскую церковь.

Позже Фокус спрашивал местных жителей об укрытиях. Пани Тамара рассказала, что возле ее дома есть укрытие, его подготовили и открыли: "Соседи из окон следят, чтобы туда не заходили чужие, диверсанты, а все свои давно знают, что там можно укрыться. Сегодня после сигналов тревоги некоторые спускались туда, а я не стала: у меня кот, его нужно ловить по всей квартире, чтобы взять с собой".

Если пройтись по той улице, о которой говорила пани Тамара – там только закрытые на замок парадные входы в здания. Карта горсовета говорит о том, что в каждом здании есть подвал на 200-300 квадратных метров. Но очевидно, что приезжему туда не попасть – он просто не знает, как и к кому обратиться.

Выглядит так, будто местные знают, где можно укрыться в случае атаки и либо подготовились, либо нет. А приезжим после сигналов воздушной тревоги лучше искать укрытие в старинных церквях.

График работы военного времени: аптека – до 19:00, "Пузата хата" – до 16:00

В центре Львова большая часть торговых площадок не работает: в пятницу около 17:00 темные витрины закрытых магазинов "КнигарняЄ", "Киевстара" и других операторов связи, "Алло" и других продавцов техники, магазины одежды и обуви. McDonald’s, само собой – недавно сеть заявила, что прекратила работу в Украине.

Аптеки работают, но закрываются раньше, чем написано на вывеске на двери. Продавщица признается: "Медикаментов нет. Мы сейчас очень много отказываем: ни валидола, ни цитрамона – ничего нет. Вчера раскупили. Поставку обещают в понедельник". По ее словам, утром аптека открывается как обычно, а вот вечером закроется около 19:00 из-за комендантского часа с 22:00.

Перед некоторыми аптеками очередь из 4-5 людей.

К банкоматам больших банков – тоже очереди, иногда до 10 человек.

Небольшой продуктовый магазин повесил на двери бумажную вывеску с новым графиком: с 8:00 до 20:00.

Работает отделение Rozetka, тоже до 19:00. Там точка выдачи товаров, большой алкогольный отдел и такой же – с продуктами и хозтоварами. Продавщица говорит, что скоро ожидают новую поставку, в основном это будут товары первой необходимости: "Например, можно будет купить power-банк, а вот технику можно разве что заказывать – и мы не знаем, когда она поступит".

"Пузата хата" закрыта. Перед дверью прохаживается мужчина. Говорит, что сегодня заведение закрылось в 16:00, а завтра работать не будет. В ответ на вопрос, когда его снова откроют – разводит руками: "Это зависит от того, как будет развиваться ситуация".

Мужчины о ситуации с безопасностью во Львове

Петр прогуливается по проспекту Свободы. Говорит, что ему 63 года – но если понадобится, он готов защищать Родину. В ответ на вопросы об укрытии говорит: "Я не беспокоюсь об этом. Если и будут бомбить – то военные части, инфраструктуру, по жилым массивам вряд ли будут бить. Думаю, за день-два ситуация решится".

Двое молодых парней приехали во Львов из Сумм несколько лет назад. "Наверное, сейчас Львов – один из самых безопасных городов в Украине", – говорит Витя. "Тут тревожно, но безопасно", – делится Влад. Они признались, что спускались в укрытие после сигналов о воздушной тревоге – в ЖК есть паркинг, он обозначен на карте и сейчас открыт. Ребята говорят, что не собираются выезжать из Украины – кроме того, их и не выпустят из-за всеобщей мобилизации. Они не ожидают, что их призовут в ближайшее время: говорят, со здоровьем не все в порядке. "Но я не буду бегать, если позовут – пойду".