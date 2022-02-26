Львов во второй день войны: военнослужащие на вокзале, очереди к банкоматам и закрытые магазины

Как западный город проживает критический для Украины период.

Во Львове 25 февраля время сигнала воздушной тревоги местные продолжают гулять в центре. Укрытия есть, но не все открыты и не для всех. Продуктовые магазины работают, но по сокращенному графику. Есть небольшие очереди в аптеки и к банкоматам. Комендантский час с 22:00 до 6:00.

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Фокус рассказывает о том, как Львов проживает вторые сутки войны России против Украины.

Ночью Львов патрулируют люди с автоматами

Львовский вокзал в полночь встречает большим количеством украинских военнослужащих в форме и с рюкзаками – они готовятся садиться в поезд. Парни бодрые, в ответ на улыбку – улыбаются.

За пределами вокзала тихо – в городе комендантский час. Автомобилей на дорогах мало, людей на улицах – тоже. Девушка идет от вокзала и плачет.

Вдоль парка им. Ивана Франка в центре города идет патруль – двое мужчин в форме, с автоматами. Смотрят внимательно, но документы не просят.

В целом – Львов как Львов, так и не скажешь, что это город страны, в которой вот уже второй день идет война.

Где укрыться в случае авиаудара

В 7:00 утра город будит сигнал тревоги. В соцсетях – сообщение мэра города Андрея Садового о воздушной тревоге с призывом спуститься в укрытия. Позже горожане писали в комментариях к посту городского головы, что сигнал был тихим, его услышали не во всех районах. В ответ на это Андрей Садовой сказал Фокусу, что подход к оповещению местных изменили – сейчас опираются не только на звуковой сигнал, но и на радио- и ТВ-вещание, посты в соцсетях.

Позже выяснилось, что Львов "тревожили" перед тем, как Россия атаковала аэропорт в Ровном – было не ясно, куда попадет ракета.

В 12:20 снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. На этот раз действуем расторопнее и согласно инструкциям: выходим на улицу и идем к ближайшему укрытию согласно карте на сайте горсовета. В центре города, недалеко от памятника Тарасу Шевченко, подвальные помещения, которые можно использовать как укрытие, обозначены чуть ли не в каждом доме. На практике – никаких указаний, что там есть укрытие, все двери заперты.

Пока по "Суспильному радио" звучит сигнал воздушной тревоги и просят пройти в укрытие, люди во Львове спокойно прогуливаются по улице и не пытаются найти безопасные подвалы. Выглядит это очень контрастно.

Местный житель, пан Роман, предложил открыть котельню, чтобы мы пересидели там тревогу. И добавил, что это спасет только от авиаудара, а в случае ракетного – нет. По его словам, хорошее укрытие должно иметь запасной выход, а подвалы в зданиях в центре – нет. Еще сказал, что неподалеку, через дом, есть укрытие. Оно сейчас закрыто, но он знает, у кого есть ключи.

"Укрытия должны были подготовить, но сейчас там ничего нет и они закрыты", – сказал пан Роман.

В горсовете предложили пойти в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла УГКЦ, Ратушу или Преображенскую церковь.

Позже Фокус спрашивал местных жителей об укрытиях. Пани Тамара рассказала, что возле ее дома есть укрытие, его подготовили и открыли: "Соседи из окон следят, чтобы туда не заходили чужие, диверсанты, а все свои давно знают, что там можно укрыться. Сегодня после сигналов тревоги некоторые спускались туда, а я не стала: у меня кот, его нужно ловить по всей квартире, чтобы взять с собой".

Если пройтись по той улице, о которой говорила пани Тамара – там только закрытые на замок парадные входы в здания. Карта горсовета говорит о том, что в каждом здании есть подвал на 200-300 квадратных метров. Но очевидно, что приезжему туда не попасть – он просто не знает, как и к кому обратиться.

Выглядит так, будто местные знают, где можно укрыться в случае атаки и либо подготовились, либо нет. А приезжим после сигналов воздушной тревоги лучше искать укрытие в старинных церквях.

График работы военного времени: аптека – до 19:00, "Пузата хата" – до 16:00

В центре Львова большая часть торговых площадок не работает: в пятницу около 17:00 темные витрины закрытых магазинов "КнигарняЄ", "Киевстара" и других операторов связи, "Алло" и других продавцов техники, магазины одежды и обуви. McDonald’s, само собой – недавно сеть заявила, что прекратила работу в Украине.

Аптеки работают, но закрываются раньше, чем написано на вывеске на двери. Продавщица признается: "Медикаментов нет. Мы сейчас очень много отказываем: ни валидола, ни цитрамона – ничего нет. Вчера раскупили. Поставку обещают в понедельник". По ее словам, утром аптека открывается как обычно, а вот вечером закроется около 19:00 из-за комендантского часа с 22:00.

Перед некоторыми аптеками очередь из 4-5 людей.

К банкоматам больших банков – тоже очереди, иногда до 10 человек.

Небольшой продуктовый магазин повесил на двери бумажную вывеску с новым графиком: с 8:00 до 20:00.

Работает отделение Rozetka, тоже до 19:00. Там точка выдачи товаров, большой алкогольный отдел и такой же – с продуктами и хозтоварами. Продавщица говорит, что скоро ожидают новую поставку, в основном это будут товары первой необходимости: "Например, можно будет купить power-банк, а вот технику можно разве что заказывать – и мы не знаем, когда она поступит".

"Пузата хата" закрыта. Перед дверью прохаживается мужчина. Говорит, что сегодня заведение закрылось в 16:00, а завтра работать не будет. В ответ на вопрос, когда его снова откроют – разводит руками: "Это зависит от того, как будет развиваться ситуация".

Мужчины о ситуации с безопасностью во Львове

Петр прогуливается по проспекту Свободы. Говорит, что ему 63 года – но если понадобится, он готов защищать Родину. В ответ на вопросы об укрытии говорит: "Я не беспокоюсь об этом. Если и будут бомбить – то военные части, инфраструктуру, по жилым массивам вряд ли будут бить. Думаю, за день-два ситуация решится".

Двое молодых парней приехали во Львов из Сумм несколько лет назад. "Наверное, сейчас Львов – один из самых безопасных городов в Украине", – говорит Витя. "Тут тревожно, но безопасно", – делится Влад. Они признались, что спускались в укрытие после сигналов о воздушной тревоге – в ЖК есть паркинг, он обозначен на карте и сейчас открыт. Ребята говорят, что не собираются выезжать из Украины – кроме того, их и не выпустят из-за всеобщей мобилизации. Они не ожидают, что их призовут в ближайшее время: говорят, со здоровьем не все в порядке. "Но я не буду бегать, если позовут – пойду".