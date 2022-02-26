Враг меняет тактику. Резников рассказал, как мирные жители могут помочь силам обороны

На сегодняшнее утро ВСУ уничтожили сотни единиц бронетехники, сбили 7 вертолетов и взяли более 200 российских солдат в плен.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наша армия полностью разрушила планы оккупантов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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На сегодняшнее утро количество убитых врагов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов оказались в плену. Число заключенных только растет. Также украинским солдатам удалось уничтожить сотни единиц бронетехники, включая более 100 российских танков, и сбить 7 вертолетов.

Как отметил Резников, враг пытается сменить тактику. Российские войска начали обстреливать жилые кварталы, больницы, учебные заведения. Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но, как подчеркнул Резников, силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на упреждение.

Министр акцентировал, что в Киеве, Харькове и других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам. Он призвал жителей самостоятельно задерживать или информировать тероборону о подозрительных лицах, устанавливающих маяки, наносящих метки или тех, кто не может четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте.

Также Резников обратился и к тем особам, которые сознательно сотрудничают с врагом или ведутся на обещания "подзаработать". За двое суток, как утверждает министр, под российскими ударами погибли почти 200 мирных граждан, из них – трое детей. Еще 33 ребенка ранены.

"В таких обстоятельствах вас могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно", — подчеркнул Резников.

Также министр обратился к теробороне украинских сел и небольших городков.

"Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, а за ней через некоторое время колонна с топливом — задержите или сожгите ее. В таком случае российским танкам придется остановиться, а наши войска их захватят и используют против врага", — заключил Резников.

Напомним, что в Киеве продолжительность комендантского часа увеличили, теперь ограничения будут действовать с 17:00 до 8:00. Такое решение пришлось принять для более эффективной обороны столицы и обеспечения безопасности людей.

А вот, как сообщил оператор ГТС, в поселке городского типа Станица Луганская жители остались без газоснабжения. Населенный пункт временно оккупировала вражеская армия и повредила газовые сети.