Ворог змінює тактику. Резніков розповів, як мирні жителі можуть допомогти силам оборони

На сьогоднішній ранок ЗСУ знищили сотні одиниць бронетехніки, збили 7 вертольотів та взяли понад 200 російських солдатів у полон.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наша армія повністю зруйнувала плани окупантів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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На сьогоднішній ранок кількість убитих ворогів перевищила 3000 людей. Понад 200 інтервентів опинилися в полоні. Число ув'язнених лише зростає. Також українським солдатам вдалося знищити сотні одиниць бронетехніки, зокрема понад 100 російських танків, та збити 7 вертольотів.

Як зазначив Резніков, ворог намагається змінити тактику. Російські війська почали обстрілювати житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ та десант. Наша армія та тероборона ефективно їх знешкоджують. Але, як наголосив Резніков, силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на попередження.

Міністр наголосив, що в Києві, Харкові та інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на будинки або прокласти дорогу російським військам. Він закликав мешканців самостійно затримувати або інформувати тероборону про підозрілих осіб, які встановлюють маяки, залишають мітки або тих, хто не може чітко пояснити мету свого перебування в певному місці.

Також Резніков звернувся і до тих осіб, які свідомо співпрацюють із ворогом або ведуться на обіцянки "трохи заробити". За дві доби, як стверджує міністр, під російськими ударами загинуло майже 200 мирних громадян, із них – троє дітей. Ще 33 дитини поранено.

"У таких обставинах вас можуть не захотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", — наголосив Резніков.

Також міністр звернувся до тероборони українських сіл та невеликих містечок.

"Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, а за нею через деякий час колона з паливом — затримайте або спалить її. У такому разі російським танкам доведеться зупинитися, а наші війська їх захоплять і використовують проти ворога", — сказав Резніков.

Нагадаємо, що в Києві тривалість комендантської години збільшили, тепер обмеження діятимуть з 17:00 до 8:00. Таке рішення довелося ухвалити для ефективнішої оборони столиці та забезпечення безпеки людей.

А ось, як повідомив оператор ГТС, у селищі міського типу Станиця Луганська мешканці залишилися без газопостачання. Населений пункт тимчасово окупувала ворожа армія та пошкодила газові мережі.