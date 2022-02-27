Беларусь в ближайшее время может вступить в войну на стороне России, — Загороднюк

Это означает задействование сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших защитников и связано с зависимостью Лукашенко от Путина.

Существует высокая вероятность того, что власть Беларуси в ближайшие часы примет решение о вступлении в войну против Украины на стороне России. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

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"По надежным источникам мы сообщаем, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны", — отметил Загороднюк.

Причиной такого решения Загороднюк называет то, что Александр Лукашенко "полностью зависит, в том числе, в вопросах собственной безопасности, от Путина".

"Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и Республики Беларусь, длящиеся веками. Белорусы и украинцы не воевали друг против друга никогда в истории. Мы братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко", — подчеркивает экс-министр.

Также он отмечает, что белорусские военные могут не понимать, куда едут, так как телеэфир переполнен пропагандой о воображаемых "нацистах" в Украине, им могут также не объяснять задачи и они могут не знать детали происходящего, например, о больших потерях россиян в Украине.

В связи с этим Загороднюк призывает украинцев обращаться ко всем знакомым в Беларуси и убеждать их не идти на войну против близкого народа.

Отметим, что в Беларуси сейчас проходит референдум об изменении Конституции страны. Среди прочего, из проекта нового основного закона исключена статья о желании Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным.

Некоторые белорусы на избирательных участках протестуют против нападения России на Украину, для которого Путин использовал 24 февраля также территорию Беларуси.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам и призвал их не поддерживать Россию в ее войне против Украины.

Также президент Зеленский поговорил сегодня с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине. По его словам, "на украинской стороне в 10-15 км от границы с Беларусью было обнаружено несколько развернутых ракетных дивизионов", в связи с чем россияне и обстреляли украинскую территорию.