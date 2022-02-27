Білорусь найближчим часом може вступити у війну на боці Росії, — Загороднюк

Це означає залучення сил та засобів збройних сил Білорусі проти наших захисників і пов'язано із залежністю Лукашенка від Путіна.

Існує висока ймовірність того, що влада Білорусі найближчим часом ухвалить рішення про вступ у війну проти України на боці Росії. Про це заявив ексміністр оборони України, керівник Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.

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"За надійними джерелами ми повідомляємо, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь (РБ) найближчим часом прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає залучення сил та засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони", — зазначив Загороднюк.

Причиною такого рішення Загороднюк називає те, що Олександр Лукашенко "цілком залежить, у тому числі, у питаннях власної безпеки, від Путіна".

"Це рішення ніяк не враховує мир і дружбу між народами України та Республіки Білорусь, що тривають століттями. Білоруси та українці не воювали одне проти одного ніколи в історії. Ми братні народи і не можемо воювати одне проти одного. Якщо це рішення буде прийнято та реалізовано, це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна та Лукашенка", — наголошує ексміністр.

Також він зазначає, що білоруські військові можуть не розуміти, куди їдуть, оскільки телеефір переповнений пропагандою про уявних "нацистів" в Україні, їм також можуть не пояснювати завдання і вони можуть не знати деталі того, що відбувається, наприклад, про великі втрати росіян в Україні.

У зв'язку з цим Загороднюк закликає українців звертатися до всіх знайомих у Білорусі та переконувати їх не йти на війну проти близького народу.

Зазначимо, що у Білорусі зараз відбувається референдум про зміну Конституції країни. Серед іншого, із проєкту нового основного закону виключено статтю про бажання Білорусі зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною.

Деякі білоруси на виборчих дільницях протестують проти нападу Росії на Україну, для якого Путін використав 24 лютого також територію Білорусі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів та закликав їх не підтримувати Росію у її війні проти України.

Також президент Зеленський поговорив сьогодні із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Раніше Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні. За його словами, "на українській стороні за 10-15 км від кордону з Білоруссю було виявлено кілька розгорнутих ракетних дивізіонів", у зв'язку з чим росіяни і обстріляли українську територію.