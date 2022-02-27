"Киев окружен, мы не можем эвакуировать жителей". Комментарий Кличко Associated Press

Судя по комментарию Кличко, все выезды из столицы заблокированы, город на грани гуманитарной катастрофы. Однако после публикации интервью пресс-секретарь мэра Киева эту информацию опровергла и сообщила, что Виталий Кличко записывает новое видеообращение.

Киев окружен и эвакуация мирных жителей невозможна. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос журналистов Associated Press о ситуации в столице Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы не можем это сделать, все выезды заблокированы. Прямо сейчас мы окружены", — сообщил Виталий Кличко.

По утверждению Кличко, в данный момент Киев стоит "на пороге гуманитарной катастрофы".

"Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств", — подчеркнул мэр столицы.

По словам городского головы, с начала военных действий в Киеве погибли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. В ночь на 27 февраля, по словам Кличко, в Киеве были убиты 6 российских диверсантов.

После публикации интервью пресс-секретарь мэра Киева опровергла информацию о том, что Киев в блокаде, заявив, что это "брехня и манипуляция", и Виталий Кличко скоро выпустит видео с опровержением. Не исключено, что журналисты неправильно поняли слова мэра, отмечает "Страна".

Напомним, вечером 27 февраля практически по всей Украине прозвучали сирены воздушной тревоги. Допускают, что сигналы включили в связи с тем, что из оккупированного Крыма в сторону Украины движется авиация.