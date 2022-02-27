"Київ оточений, ми не можемо евакуювати мешканців". Коментар Кличко Associated Press

Судячи з коментаря Кличка, всі виїзди зі столиці заблоковані, місто на межі гуманітарної катастрофи. Проте після публікації інтерв'ю прессекретарка мера Києва цю інформацію спростувала та повідомила, що Віталій Кличко записує нове відеозвернення.

Київ оточений та евакуація мирних жителів неможлива. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів Associated Press щодо ситуації у столиці України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми не можемо це зробити, всі виїзди заблоковані. Прямо зараз ми оточені", — повідомив Віталій Кличко.

За твердженням Кличка, зараз Київ стоїть "на порозі гуманітарної катастрофи".

"Зараз у нас є електрика, зараз у нас є вода та опалення в будинках. Але зруйнована інфраструктура для доставки їжі та ліків", — наголосив мер столиці.

За словами міського голови, з початку військових дій у Києві загинуло 9 мирних жителів, у тому числі одна дитина. У ніч на 27 лютого, за словами Кличка, у Києві було вбито 6 російських диверсантів.

Після публікації інтерв'ю прессекретарка мера Києва спростувала інформацію про те, що Київ у блокаді, заявивши, що це "брехня та маніпуляція", і Віталій Кличко скоро випустить відео зі спростуванням. Не виключено, що журналісти неправильно зрозуміли слова мера, зазначає "Страна".

Нагадаємо, увечері 27 лютого практично по всій Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Припускають, що сигнали ввімкнули через те, що з окупованого Криму в бік України рухається авіація.