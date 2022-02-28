Пятый день войны: Чернигов обороняется, на востоке области спокойнее

ВСУ готовы встретить врага. Оперативное командование "Север" сообщает, что территория вокруг Чернигова заминирована, и город готов к обороне.

Чернигов продолжают обстреливать. По сообщению ГСЧС Украины, по состоянию на 12.20 был интенсивный обстрел жилых домов, также возник пожар в районе "Эпицентра". Обстрелу кассетными боеприпасами из "Градов "подверглись села Киенка и Павловка в нескольких километрах от города, разрушены десятки домов, уточняются данные о погибших и раненных.

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[ + – ] Фото: ГСЧС Украины [ + – ] Фото: ГСЧС Украины [ + – ] Фото: ГСЧС Украины [ + – ] Фото: ГСЧС Украины [ + – ] Фото: ГСЧС Украины [ + – ] Фото: ГСЧС Украины

В сторону областного центра двигаются новые силы армии РФ. По сообщению Корюковской городской администрации, две колонны прошли через город около 14.00. Первая из них состояла из 138 единиц техники — 72 танка, 7 бензовозов, 3 Урала, а также медицинских и крытых машин. Жители соседних сел отмечают, что вторая колонна из более 300 единиц повернула в сторону Чернигова.

О колонне вражеских войск сообщают жители села Новый Быков Бобровицкого района — в село зашло чеченское подразделение, которое громит дома, магазины и убивает мужчин. По сообщениям жителей часть оккупантов направилась на Киев.

Региональное подразделение ТрО "Север" сообщает, что оккупанты стали использовать тактику террористов и использовать местное население как живой щит.

"В Михайло-Коцюбинске враги забрали одежду у местных жителей и переоделись в гражданское. Горожан ставят в свои колонны вместе с техникой как прикрытие. В Осняках гражданских жителей выгоняют из домов, размещают технику во дворах и огородах", — говорится в сообщении.

ВСУ готовы встретить врага. Оперативное командование "Север" сообщает, что территория вокруг Чернигова заминирована, и город готов к обороне. Местных жителей просят не выезжать из городов и сел и держаться в укрытиях.

На нежинском и прилукском направлениях ситуация контролируемая. Утром Александр Кодола, мэр Нежина, рассказал, что ночь прошла спокойно, и в городе организовывают движение сопротивления. Прилуки также провели ночь относительно спокойно.

"Город со всех сторон окружен блокпостами, военные работали, "зачищая" местность вокруг Прилук", — об этом рассказал Юрий Кузменков, командир в/ч А7330 порталу "Суспільне. Чернігів".

[ + – ] Ольга Попенко, глава Прилук, комментирует ситуацию в городе

В результате военных действий в Черниговской области есть повреждения электросетей, и без электроэнергии остались жители 51 населенного пункта, как сообщает "Черниговоблэнерго". Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Пассажирские перевозки на севере области приостановлены, "Укрзалізниця" сообщает, что вокзалы Чернигова, Нежина, Бахмача не работают, сообщения нет.

Ранее Фокус сообщал об успешных боях ВСУ в окрестностях Прилук и ситуации на Черниговщине 27 февраля.