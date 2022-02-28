П'ятий день війни: Чернігів обороняється, на сході області спокійніше

ЗСУ готові зустріти ворога. Оперативне командування "Північ" повідомляє, що територія навколо Чернігова замінована, і місто готове до оборони.

Чернігів продовжують обстрілювати. За повідомленням ДСНС України, станом на 12.20 був інтенсивний обстріл житлових будинків, також виникла пожежа в районі "Епіцентру". Обстрілу касетними боєприпасами з "Градів" зазнали села Киїнка та Павлівка за кілька кілометрів від міста, зруйновано десятки будинків, уточнюють дані про загиблих та поранених.

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[ + – ] Фото: ДСНС України [ + – ] Фото: ДСНС України [ + – ] Фото: ДСНС України [ + – ] Фото: ДСНС України [ + – ] Фото: ДСНС України [ + – ] Фото: ДСНС України

У бік обласного центру рухаються нові сили армії РФ. За повідомленням Корюківської міської адміністрації, дві колони пройшли містом близько 14:00. Перша з них складалася зі 138 одиниць техніки: 72 танки, 7 бензовозів, 3 Урали, а також медичні та криті машини. Мешканці сусідніх сіл зазначають, що друга колона із понад 300 одиниць повернула в бік Чернігова.

Про колону ворожих військ повідомляють мешканці села Новий Биків Бобровицького району — до села зайшов чеченський підрозділ, який громить будинки, магазини та вбиває чоловіків. За повідомленнями мешканців, частина окупантів попрямувала на Київ.

Регіональний підрозділ ТрО "Північ" повідомляє, що окупанти почали використовувати тактику терористів та використовувати місцеве населення як живий щит.

"У Михайло-Коцюбинському вороги забрали одяг у місцевих жителів і переодяглися в цивільне. Городян ставлять у свої колони разом із технікою як прикриття. В Осняках цивільних мешканців виганяють із будинків, розміщують техніку у дворах та городах", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ готові зустріти ворога. Оперативне командування "Північ" повідомляє, що територія навколо Чернігова замінована, і місто готове до оборони. Місцевих жителів просять не виїжджати з міст та сіл та залишатись в укриттях.

На ніжинському та прилуцькому напрямах ситуацію контролюють. Зранку Олександр Кодола, мер Ніжина, розповів, що ніч пройшла спокійно, і в місті організовують рух опору. Прилуки також провели ніч відносно спокійно.

"Місто з усіх боків оточують блокпости, військові працювали, "зачищаючи" місцевість навколо Прилук", — про це розповів Юрій Кузьменков, командир в/ч А7330 порталу "Суспільне. Чернігів".

[ + – ] Ольга Попенко, голова Прилук, коментує ситуацію в місті

Внаслідок військових дій у Чернігівській області є пошкодження електромереж, і без електроенергії залишилися мешканці 51 населеного пункту, як повідомляє "Чернігівобленерго". Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Пасажирські перевезення на півночі області припинені, "Укрзалізниця" повідомляє, що вокзали Чернігова, Ніжина, Бахмача не працюють, повідомлення немає.

Раніше Фокус повідомляв про успішні бої ЗСУ на околицях Прилук та ситуацію на Чернігівщині 27 лютого.