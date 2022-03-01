"Поедем, но без ультиматумов Москвы": Кулеба назвал условия переговоров с Россией (видео)

Глава МИД Украины утверждает, что сейчас Киев определяется с позицией и будет готов ко второму раунду переговоров. Однако чиновник не уточнил, когда они состоятся.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинское руководство анализирует результаты встречи на Припяти с Россией, которые состоялись 28 февраля. Киев готов продолжать встречи с российской стороной, однако не поедет на переговоры, если в Кремле будут ставить ультиматумы. Кроме того, Украина вместе с НАТО прорабатывает варианты помощи с системами привововоздушной обороны. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге.

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Глава МИД добавил, что президент Украины полностью проинформирован о всех деталях встречи с Россией. Сейчас Киев определяется с позицией и будет готовиться к новой встречи. Возможную дату второго этапа переговоров Дмитрий Кулеба не назвал.

"Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции. Президент проинформирован до самых мелких деталей о разговоре, который состоялся вчера. Мы определимся со своей позицией, и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече", — сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в дипломатический путь завершения войны в Украине и готова ко встречам с Россией. Однако представители Украины не поедут на переговоры, если Москва будет ставить ультиматумы.

Кроме того, он попросил НАТО поддержки со сдерживаем российских оккупантов в Украине. В частности, по его словам, прорабатываются варианты помощи с системами противовоздушной обороны. Однако Киев не призывает Альянс воевать на территории Украины.

"Поэтому мы и не приглашаем НАТО, чтобы оно тут воевало за нас. Это наша земля. Все, что НАТО может сделать, чтобы поддержать Украину в этой войне, — это не только моральное обязательство, но и политическая целесообразность для НАТО", — заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Напомним, 28 февраля закончился первый раунд переговоров с Россией на украинско-беларусской границе. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, стороны определили ряд приоритетных тем и поехали на консультации в столицы. Он добавил, что украинская и российская делегация договорились о втором раунде переговоров.