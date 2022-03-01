"Поїдемо, але без ультиматумів Москви": Кулеба назвав умови переговорів з Росією (відео)

Голова МЗС України стверджує, що зараз Київ визначається з позицією та буде готовий до другого раунду переговорів. Проте урядовець не уточнив, коли вони відбудуться.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українське керівництво аналізує результати зустрічі на Прип'яті з Росією, що відбулися 28 лютого. Київ готовий продовжувати зустрічі з російською стороною, проте не поїде на переговори, якщо у Кремлі ставитимуть ультиматуми. Крім того, Україна разом із НАТО опрацьовує варіанти допомоги із системами притиповітряної оборони. Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу.

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Голова МЗС додав, що президент України повністю поінформований про всі деталі зустрічі з Росією. Наразі Київ визначається з позицією та готуватиметься до нової зустрічі. Можливої дати другого етапу переговорів Дмитро Кулеба не назвав.

"Ми зараз аналізуємо те, що сталося вчора, заявлені позиції. Президент поінформований до найдрібніших деталей про розмову, яка відбулася вчора. Ми визначимося зі своєю позицією, і тоді будемо в разі потреби готуватися до нової зустрічі", — сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у дипломатичний шлях завершення війни в Україні та готова до зустрічей із Росією. Проте представники України не поїдуть на переговори, якщо Москва ставитиме ультиматуми.

Крім того, він попросив НАТО підтримки зі стримуванням російських окупантів в Україні. Зокрема, за його словами, опрацьовуються варіанти допомоги із системами протиповітряної оборони. Проте Київ не закликає Альянс воювати на території України.

"Тому ми і не запрошуємо НАТО, щоб воно тут воювало за нас. Це наша земля. Усе, що НАТО може зробити, щоб підтримати Україну в цій війні, — це не лише моральне зобов'язання, а й політична доцільність для НАТО", — заявив голова українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, 28 лютого закінчився перший раунд переговорів із Росією на українсько-білоруському кордоні. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, сторони визначили низку пріоритетних тем та поїхали на консультації до столиці. Він додав, що українська та російська делегація домовилися про другий раунд переговорів.