Россия объявила о девятом погибшем военнослужащем ВС РФ в Украине

Согласно официальным заявлениям российских властей, в Украине погибли уроженцы Дагестана, Калмыкии, Курской и Пензенской областей.

Российские официальные источники до настоящего времени не дают объективной информации о числе погибших военнослужащих после начала военного вторжения в Украину 24 февраля. В Сети появляется информация о единичных потерях в рядах ВС РФ. Так, губернатор Краснодарского края сообщил о гибели во время "специальной операции" в Украине капитана вооруженных сил России Александра Лысенко. Информация опубликована в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева.

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По его словам губернатора, капитан Лысенко был командиром разведывательной роты и погиб "при исполнении воинского долга". У него остались жена и двое детей.

Как сообщает российское агентство "РБК", известие о смерти российского военнослужащего в Украине стало девятым официальным сообщением о гибели солдат РФ в Украине после начала военных действий. До этого официально было известно о восьми погибших, среди которых уроженцы Дагестана, Калмыкии, Курской и Пензенской областей.

Кроме того, о двух погибших заявил главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров. О гибели двух десантников 31-ой бригады ВДВ сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес 25 февраля в интервью Sky News сказал, что согласно данным британской разведки в первый день после открытого вторжения Россия потеряла 450 человек.

В свою очередь украинские официальные источники приводят совершенно другие цифры. По данным командования Воздушных сил ВСУ, только за 2 суток во время боевых действий погибло 4300 российских солдат. Всего по общим оценкам с 24 февраля по 1 марта 2022 потери в живой силе противника составили 5710 человек.

Ранее сообщалось, что по данным пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в рядах ВС РФ зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.