Росія оголосила про дев'ятого загиблого військовослужбовця ЗС РФ в Україні

Згідно з офіційними заявами російської влади, в Україні загинули уродженці Дагестану, Калмикії, Курської та Пензенської областей.

Російські офіційні джерела досі не дають об'єктивної інформації щодо кількості загиблих військовослужбовців після початку військового вторгнення в Україну 24 лютого. У мережі з'являється інформація про поодинокі втрати у лавах ЗС РФ. Так, губернатор Краснодарського краю повідомив про загибель під час "спеціальної операції" в Україні капітана збройних сил Росії Олександра Лисенка. Інформація опублікована в Telegram-каналі глави регіону Веніаміна Кондратьєва.

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За його словами губернатора, капітан Лисенко був командиром розвідувальної роти та загинув "при виконанні військового обов'язку". У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Як повідомляє російське агентство "РБК", звістка про смерть російського військовослужбовця в Україні стала дев'ятим офіційним повідомленням про загибель солдатів РФ в Україні після початку воєнних дій. До цього офіційно було відомо про вісім загиблих, серед яких уродженці Дагестану, Калмикії, Курської та Пензенської областей.

Крім того, про двох загиблих заявив ватажок чеченських бойовиків Рамзан Кадиров. Про загибель двох десантників 31-ої бригади ВДВ повідомив губернатор Ульянівської області Олексій Руських.

Водночас міністр оборони Великобританії Бен Воллес 25 лютого в інтерв'ю Sky News сказав, що згідно з даними британської розвідки першого дня після відкритого вторгнення Росія втратила 450 людей.

У свою чергу, українські офіційні джерела наводять зовсім інші цифри. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, лише за 2 доби під час бойових дій загинуло 4300 російських солдатів. Усього за загальним оцінкам з 24 лютого по 1 березня 2022 року втрати в живій силі противника становлять 5710 осіб.

Раніше повідомлялося, що за даними пресслужби Генерального штабу Збройних сил України у лавах ЗС РФ зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі в полон цілими підрозділами.