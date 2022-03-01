Из-за выстрела в киевскую телевышку могут быть перебои с вещанием

Вещатель обещает вскоре включить резервную трансляцию части телеканалов.

Вследствие атаки с воздуха повреждена киевская телебашня. В частности, снаряд попал в аппаратную вещателя, в телецентре "Карандаш" из-за взрыва вылетели стекла — об этом сообщает "Суспільне".

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Также вещатель отмечает, что некоторое время телеканалы работать не будут. Как удалось узнать Фокусу, у жителей Киева и некоторых населенных пунктов Киевской области телевещание пропало. В ближайшее время обещают включить резервное вещание части телеканалов.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что никто из сотрудников вещателя не пострадал. Пока Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения работает над восстановлением вещания, украинское телевидение можно смотреть на цифровых пакетах телеканалов Мультиплекс МХ-5, а также использовать поиск на телевизорах, чтобы найти региональные телеканалы.

Ранее Фокус сообщал об обстреле, который распространился также на территорию мемориала Бабий Яр.