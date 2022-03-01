Через постріл у київську телевежу можуть бути перебої з мовленням

Мовник обіцяє незабаром увімкнути резервну трансляцію частини телеканалів.

Унаслідок атаки з повітря пошкоджено київську телевежу. Зокрема, снаряд потрапив в апаратну мовника, у телецентрі "Олівець" через вибух вилетіли шибки — про це повідомляє "Суспільне".

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Також мовник зазначає, що деякий час телеканали не працюватимуть. Як вдалося дізнатися Фокусу, у мешканців Києва та деяких населених пунктів Київської області телемовлення зникло. Найближчим часом обіцяють увімкнути резервне мовлення частини телеканалів.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що ніхто зі співробітників мовника не постраждав. Поки концерн радіомовлення, радіозв'язку й телебачення працює над відновленням мовлення, українське телебачення можна дивитися на цифрових пакетах телеканалів Мультиплекс МХ-5, а також використати пошуки на телевізорах, щоб знайти регіональні телеканали.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл, який поширився також на територію меморіалу Бабин Яр.