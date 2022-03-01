В "Нафтогазе" заявили о рисках подрыва газопроводов — диверсанты делают метки

Российские войска могут готовить подрывы газопроводов.

В Украине есть высокие риски подрыва газопроводов, а на объектах задерживают диверсантов, которые размещают метки. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире совместного марафона украинских телеканалов, передает ТСН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Практически на всех объектах были замечены диверсанты, которые расставляли соответствующие метки. Мы точно не знаем, зачем они это делали", — сказал Витренко.

Он предполагает, что эти объекты использовать как мишени, либо с целью лишить населения критически важной инфраструктуры и т.д.

"Мы пытаемся убирать эти метки, чтобы минимизировать риски таких атак", — отметил глава правления НАК "Нафтогаз".

Ранее сообщалось, что киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Граждан призывают сразу сообщать полиции о действиях подозрительных лиц.