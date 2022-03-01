У "Нафтогазі" заявили про ризики підриву газопроводів — диверсанти роблять мітки

Російські війська можуть готувати підрив газопроводів.

В Україні є високі ризики підриву газопроводів, а на об'єктах затримують диверсантів, які розміщують мітки. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі спільного марафону українських телеканалів, повідомляє ТСН.

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"Практично на всіх об'єктах було помічено диверсантів, які розставляли відповідні мітки. Ми точно не знаємо, навіщо вони це робили", — сказав Вітренко.

Він припускає, що ці об'єкти використовуватимуться як мішені або з метою позбавити населення критично важливої інфраструктури тощо.

"Ми намагаємось прибирати ці мітки, щоб мінімізувати ризики таких атак", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз".

Раніше повідомлялося, що кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Громадян закликають одразу повідомляти поліції про дії підозрілих осіб.