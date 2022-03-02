Опубликованы снимки сбитых российских истребителей (фото)

В районе Киева были сделаны фотографии, предположительно, обломков российского сверхзвукового многофункционального истребителя Су-34 с опознавательным знаком в виде красной звезды.

В Харьковской и Киевской областях обнаружены обломки сбитых российских истребителей. Судя по всему, это реактивные Су-34. Об этом сообщил "Мілітарний".

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В районе Киева были сделаны фотографии, предположительно, обломков российского сверхзвукового многофункционального истребителя Су-34 с опознавательным знаком в виде красной звезды.

[ + – ] Сбитый российский Су-34 [ + – ] Сбитый российский Су-34 [ + – ] Сбитый российский Су-34

"Знакомый, которому вы помогаете бросая лаве на ПЖ (фонд "Вернись живым") или Притуле, вчера вот сбил "сушку", уже не первую под Киевом. Другие знакомые, которым вы также помогаете, нашли ее обломки. Коптером, купленным за ваше же лаве. Еще другие искали и продолжают искать пилота. И найдут) Так оно и работает", — сообщается в Twitter "Твой Майор".

Отмечается, что обломки российского истребителя обнаружили и на территории Харьковской области.

Истребитель Су-34

Этот боевой самолет проектировался для совершения точечных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника.

Су-34 относят к поколению реактивных истребителей 4++, он позволяет выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия, благодаря высоким боевым характеристикам.

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