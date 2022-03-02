Опубліковані знімки збитих російських винищувачів (фото)

У районі Києва було зроблено фотографії, ймовірно, уламків російського надзвукового багатофункціонального винищувача Су-34 із розпізнавальним знаком у вигляді червоної зірки.

У Харківській та Київській областях виявлено уламки збитих російських винищувачів. Зважаючи на все, це реактивні Су-34. Про це повідомив "Мілітарний".

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У районі Києва було зроблено фотографії, ймовірно, уламків російського надзвукового багатофункціонального винищувача Су-34 із розпізнавальним знаком у вигляді червоної зірки.

[ + – ] Збитий російський Су-34 [ + – ] Збитий російський Су-34 [ + – ] Збитий російський Су-34

"Знайомий, якому ви допомагаєте кидаючи лаве на ПЖ (фонд "Повернися живим") або Притулі, вчора ось збив "сушку", вже не першу під Києвом. Інші знайомі, яким ви також допомагаєте, знайшли її уламки. Коптером, купленим за ваше ж лаве. Ще інші шукали і продовжують шукати пілота. І знайдуть) Так воно і працює", — повідомляється у Twitter "Твій Майор".

Наголошується, що уламки російського винищувача виявили і на території Харківської області.

Винищувач Су-34

Цей бойовий літак проєктувався для здійснення точкових ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній та тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей супротивника.

Су-34 відносять до покоління реактивних винищувачів 4++, він дозволяє виконувати бойові завдання без супроводу винищувачами прикриття завдяки високим бойовим характеристикам.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну прибули нові партії "байрактарів", а додаткові "стінгери" та "джавеліни" — прибудуть у найближчому майбутньому. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Європа перетворюється на тил і постачає важливу техніку для оборони, а Україна перебуває на передовій усього світу.