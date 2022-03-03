Взрывы в Киеве 3 марта: ПВО сбило ракеты противника (видео)

По словам столичных властей, ВСУ сбили все снаряды на подлетах, а Минобороны РФ заявило о поражении радиотелевизионного центра рядом с Лысой горой.

Взрывы в Киеве несколько раз прогремели в ночь на 3 марта. Об этом сайту LIGA.net сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели утверждают, что взрывов в Киеве было три или четыре, информация о повреждениях уточняется, а обращений от горожан не поступало. По информации ГСЧС, все объекты в небе над столицей сбили силы ПВО.

Киевская городская государственная администрация подтвердила в официальном Телеграм-канале, что ночные взрывы в Киеве — это результат уничтожения вражеских ракет силами столичной противовоздушной обороны. Чиновники утверждают, что инфраструктура города работает в штатном режиме, во всех районах есть вода, тепло, связь и электроэнергия.

В социальных сетях жители Киева писали, что слышали взрывы в районе станций метро "Голосеевская" и "Дружбы народов", довольно близко к центру Киева. Кроме того, сообщали о грохоте в районе исторической местности Лысая гора, которая находится рядом с Саперно-Слободской улицей, неподалеку от станции "Выдубычи" и ТЭЦ-5.

Один из взрывов попал в прямой эфир американского телеканала CBS News. Корреспондент Джастин Редман вел репортаж, когда за его спиной появилась яркая оранжевая вспышка. Судя по кадрам, журналисты снимали на фоне "Храма мира" возле моста Патона.

"Самый большой взрыв, который я когда-либо видел", — отметил Джастин Редман на своей странице в Twitter.

[ + – ] Лысая гора в Киеве Фото: Скриншот

Во время последнего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Киеве российские войска вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр рядом с Лысой горой, "использовавшийся СБУ для психологических операций против России". Туристический сайт Outdoor Ukraine, ссылаясь на газету "Киевские ведомости" пишет, что в советское время "Лысая гора" была запретной зоной из-за вышки радиоподавления. Портал explorer.kiev.ua дополняет, что "глушилка" мешала киевлянам слушать по радио запрещенную в СССР станцию "Голос Свободы", а сейчас она выполняет роль базовой станции сотовой связи. На данный момент на Лысой горе не зарегистировано никаких объектов СБУ.

Ранее писали, что 2 марта ракета взорвалась в районе ЖД вокзала в Киеве. Снаряд повредил крупную теплотрассу, специалисты уже ее ремонтируют.