Вибухи в Києві 3 березня: ППО збила ракети супротивника (відео)

За словами столичної влади, ЗСУ збили всі снаряди на підльотах, а Міноборони РФ заявило про ураження радіотелевізійного центру поряд із Лисою горою.

Вибухи в Києві кілька разів прогриміли в ніч проти 3 березня. Про це сайту LIGA.net повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники стверджують, що вибухів у Києві було три чи чотири, інформація про пошкодження уточнюється, а звернень від містян не надходило. За інформацією ДСНС, усі об'єкти в небі над столицею збили сили ППО.

Київська міська державна адміністрація підтвердила в офіційному Телеграм-каналі, що нічні вибухи в Києві — це результат знищення ворожих ракет силами столичної протиповітряної оборони. Чиновники стверджують, що інфраструктура міста працює у штатному режимі, у всіх районах є вода, тепло, зв'язок та електроенергія.

У соціальних мережах жителі Києва писали, що чули вибухи в районі станцій метро "Голосіївська" та "Дружби народів", досить близько до центру Києва. Крім того, повідомляли про гуркіт у районі історичної місцевості Лиса гора, що знаходиться поряд із Саперно-Слобідською вулицею, неподалік станції "Видубичі" та ТЕЦ-5.

Один із вибухів потрапив у прямий ефір американського телеканалу CBS News. Кореспондент Джастін Редман вів репортаж, коли за його спиною з'явився яскравий помаранчевий спалах. Судячи з кадрів, журналісти знімали на фоні "Храму миру" біля мосту Патона.

"Найбільший вибух, який я коли-небудь бачив", — зазначив Джастін Редман на своїй сторінці у Twitter.

[ + – ] Лиса гора в Києві Фото: Скриншот

Під час останнього брифінгу представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що в Києві російські війська вивели з ладу резервний технологічний радіотелевізійний центр поруч із Лисою горою, який "використовував СБУ для психологічних операцій проти Росії". Туристичний сайт Outdoor Ukraine, посилаючись на газету "Київські відомості", пише, що за радянських часів "Лиса гора" була забороненою зоною через вежу радіопридушення. Портал explorer.kiev.ua доповнює, що "глушилка" заважала киянам слухати радіо заборонену в СРСР станцію "Голос Свободи", а зараз вона виконує роль базової станції стільникового зв'язку. Наразі на Лисій горі не зареєстровано жодних об'єктів СБУ.

Раніше писали, що 2 березня ракета вибухнула в районі залізничного вокзалу в Києві. Снаряд пошкодив велику теплотрасу, фахівці її вже ремонтують.