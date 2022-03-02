У Києві пролунав потужний вибух від ракети в районі залізничного вокзалу: що відомо (відео) (Оновлено)

Радник голови МВС Антон Геращенко стверджує, що снарядом розірвало велику теплотрасу. На місці вже працює ремонтна бригада

Російські окупанти завдали авіаудару з ракет по Південному залізничному вокзалу в Києві. У цей же час там відбувалася евакуація для кількох тисяч жінок і дітей. Снаряд вдарив біля готелю Ibis, будівля вокзалу встояла, проте є незначні пошкодження. Інформація щодо кількості жертв уточнюється, а рух поїздів продовжується. Про це повідомила компанія "Укразалізниця" у Facebook.

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"Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей", — написав перевізник.

Радник голови МВС Антон Геращенко стверджує, що внаслідок ракетного удару в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу. Через це частина української столиці може залишитись без тепла. Енергетики вже усувають наслідки вибуху. Крім того, є незначні ушкодження Південного залізничного вокзалу, а інформація про кількість жертв уточнюється.

Незабаром Геращенко повідомив, що українська протиповітряна оборона збила російську крилату ракету, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку завтрашнього дня.

"Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава українській ППО", — написав він.

Нагадаємо, 2 березня по Коростеню був нанесений ракетний авіаудар. Російські окупанти обстріляли блокпост українських військових і знищили місцеву телевежу Коростень-медіа. Внаслідок цього Коростень залишився без телемовлення. Крім того, п'ятеро четверо людей загинуло, ще п'ятеро поранені та перебувають у лікарні.

Крім того, російські військові завдали авіаудару по місцю розстрілів євреїв у Бабиному Яру. Міжнародні розслідувачі назвали атаку російських військ на меморіальний комплекс у Києві "першим цілеспрямованим ударом по цивільному об'єкту"