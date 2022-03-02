Авіаудар по Коростеню: окупанти зруйнували телевежу, є жертви (фото)

Російські військові обстріляли український блокпост і знищили телевежу, телетрансляція в місті зупинилася.

Російські окупанти близько 15:00 завдали удару з повітря по Коростеню в Житомирській області. Снаряд потрапив на один із блокпостів збройних сил України та знищив телевежу Коростень-медіа. Унаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще п'ятеро поранені та перебувають у лікарні. Про це розповіла мер міста Наталія Чижевська в коментарі для "Суспільне. Житомир".

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Через знищення телевежі в місті зупинилася телетрансляція.

Крім того, головний лікар лікарні в Коростені повідомив про чотирьох загиблих унаслідок обстрілу. Ще борються за життя п'ятьох людей.

"Ми на зв'язку з головним лікарем коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померли. Наразі в лікарні борються за життя ще 5 постраждалих", — сказала Наталія Чижевська.

Нагадаємо, 2 березня окупанти вдарили по будівлі університету імені Каразіна в Харкові. Внаслідок обстрілу в будівлі почалася пожежа, також горів дах будівлі обласного управління внутрішніх справ і житлові будинки.

Раніше, 1 березня в Києві російські війська обстріляли телевежу. Внаслідок атаки снаряд потрапив в апаратну мовника. Ймовірно, окупанти розраховували відключити таким чином телемовлення. У район телевежі було випущено дві ракети, внаслідок чого загинуло 5 людей. Біля неї також розташовний пам'ятник жертвам Голокосту Бабин Яр, куди також потрапив снаряд.