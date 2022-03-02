Авиаудар по Коростеню: оккупанты разрушили телебашню, есть жертвы (фото)

Российские военные обстреляли украинский блокпост и уничтожили телебашню, телетрансляция в городе остановилась.

Российские оккупанты около 15:00 нанесли удар с воздуха по Коростеню в Житомирской области. Снаряд попал на один из блокпостов вооруженных сил Украины и уничтожил телебашню Коростень-медиа. В результате обстрела погибло четверо людей, еще пятеро ранены и находятся в больнице. Об этом рассказала мэр города Наталия Чижевская в комментарии для "Суспільне. Житомир".

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Из-за уничтожения телебашни в городе остановилась телетрансляция.

Кроме того, главный врач больницы в Коростене сообщил о четырех погибших в результате обстрела. Еще борются за жизнь пятерых людей.

"Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четверо скончались. Сейчас в больнице борются за жизнь еще 5 пострадавших", — сказала Наталия Чижевская.

Напомним, 2 марта оккупанты ударили по зданию университета имени Каразина в Харькове. В результате обстрела в здании начался пожар, также горела крыша здания областного управления внутренних дел и жилые дома.

Ранее, 1 марта в Киеве российские войска обстреляли телевышку. Вследствие атаки снаряд попал в аппаратную вещателя. Вероятно, оккупанты рассчитывали отключить таким образом телевещание. В район телевышки было выпущено две ракеты, в результате чего погибло 5 человек. Возле нее также находится памятник жертвам Холокоста "Бабий Яр", куда также попал снаряд.