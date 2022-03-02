В Киеве прозвучал мощный взрыв от ракеты в районе ЖД вокзала: что известно (видео) (Обновлено)

Советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что снарядом разорвало крупную теплотрассу. На месте уже работает ремонтная бригада

Российские оккупанты нанесли авиаудар с ракет по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве. В это же время там происходила эвакуация для нескольких тысяч женщин и детей. Снаряд ударил возле отеля Ibis, здание вокзала устояло, однако есть незначительные повреждения. Информация о количестве жертв уточняется, а движение поездов продолжается. Об этом сообщила компания "Укразализныця" в Facebook.

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"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей", — написал перевозчик.

Советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что в результате ракетного удара в районе ЖД вокзала разорвало крупную теплотрассу. Из-за этого часть украинской столицы может остаться без тепла. Энергетики уже устраняют последствия взрыва. Кроме того, есть незначительные повреждения Южного ЖД вокзала, а информация о количестве жертв уточняется.

Вскоре Геращенко сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила российскую крылатую ракету которая предназначалась одному из центров управления. Обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра завтрашнего дня.

"Если бы эта ракета попала в цель где нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими. Слава Украинским ПВО", — написал он.

Напомним, 2 марта по Коростеню был нанесен ракетный авиаудар. Российские оккупанты обстреляли блокпост украинских военных и уничтожили местную телевышку Коростень-медиа. В результате этого Коростень остался без телевещания. Кроме того, пятеро четверо людей погибло, еще пятеро ранены и находятся в больнице.

Кроме того, российские военные нанесли авиаудар по месту расстрелов евреев в Бабьем Яру. Международные расследователи назвали атаку российских войск на мемориальный комплекс в Киеве "первым целенаправленным ударом по гражданскому объекту"