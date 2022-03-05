В Крыму задержали крымских татар по обвинению "в связях с украинскими агентами"

Задержания крымскотатарских активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева прошли в Симферополе и в Бахчисарае

Сегодня в Крыму прошли задержания двух крымских татар, сообщает волонтерский проект "КрымSOS".

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Жителя Бахчисарая Эмиля Эмирова, по словам его жены, обвинили в "государственной измене и связях с украинскими агентами". Эмиров работал заместителем начальника акционерного общества "Крымтелеком".

Вторым задержанным оказался 62-летний житель Новоалексеевки Насрулла Сейдалиев, задержанный силовиками по обвинению в участии в добровольческом украинском батальоне им. Номана Челебиджихана. Сейдалиева задержали в Симферополе по обвинению в части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании").

Напомним, 16 февраля, подконтрольный России Симферопольский районный суд незаконно приговорил украинского журналиста Владислава Есипенко к 6 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. рублей (41 тыс. гривен). Есипенко утверждает, что российские силовики пытками заставляли его "признаться" в работе на спецслужбы Украины.