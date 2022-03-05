У Криму затримали кримських татар за звинуваченням "у зв'язках із українськими агентами"

Затримали кримськотатарських активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва у Сімферополі та в Бахчисараї

Сьогодні в Криму затримали двох кримських татар, повідомляє волонтерський проєкт "КримSOS".

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Жителя Бахчисараю Еміля Емірова, за словами його дружини, звинуватили в "державній зраді та зв'язках з українськими агентами". Еміров працював заступником начальника акціонерного товариства "Кримтелеком".

Другим затриманим виявився 62-річний мешканець Новоолексіївки Насрулла Сейдалієв, затриманий силовиками за звинуваченням в участі в добровольчому українському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Сейдалієва затримали у Сімферополі за звинуваченням у частині 2 статті 208 КК РФ ("Участь у незаконному збройному формуванні").

Нагадаємо, 16 лютого підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд незаконно засудив українського журналіста Владислава Єсипенка до 6 років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу в 110 тис. рублів (41 тис. гривень). Єсипенко стверджує, що російські силовики катуваннями змушували його зізнатися в роботі на спецслужби України.