Ночью с 5 на 6 марта уничтожены грузовики, перевозившие БК для "Градов" (видео)

Уничтожение военной техники противника помогло сохранить жизни множеству украинцев, которые в итоге не попали под обстрелы противника, говорится на странице "сообщества патриотов "Аэроразведка".

Сегодня ночью, с 5 на 6 марта 2022 года, ВСУ уничтожили несколько грузовиков противника, перевозивших боекомплект для систем залпового огня "Град", пишет "Аэроразведка" на своей странице в Facebook.

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"Сегодня ночью были локализованы и мастерски уничтожены несколько грузовиков, которые перевозили БК для Градов. Сколько в результате было спасено жизней украинцев, сложно представить", — говорят представители "Аэроразведки".

[ + – ] "Аэроразведка" сделала ролик, на который наложила музыку. По нему довольно сложно судить, что именно случилось.

Вражеская группа обеспечения, вероятно, почувствовав на себе присутствие украинского наблюдения, успела ретироваться в ближайшую лесополосу перед уничтожением техники, говорится в сопроводительном тексте.

В публикации не указывается точное место и время, где это произошло.

Ранее Фокус сообщал, что в украинской армии при поддержке волонтеров в 2014 году был создан проект "Аэроразведка". За 11 дней текущих военных действий этой службе удалось выявить множество перемещений вражеских войск, которые затем уничтожались украинской артиллерией.