Ночью с 5 на 6 марта уничтожены грузовики, перевозившие БК для "Градов" (видео)
Уничтожение военной техники противника помогло сохранить жизни множеству украинцев, которые в итоге не попали под обстрелы противника, говорится на странице "сообщества патриотов "Аэроразведка".
Сегодня ночью, с 5 на 6 марта 2022 года, ВСУ уничтожили несколько грузовиков противника, перевозивших боекомплект для систем залпового огня "Град", пишет "Аэроразведка" на своей странице в Facebook.
"Сегодня ночью были локализованы и мастерски уничтожены несколько грузовиков, которые перевозили БК для Градов. Сколько в результате было спасено жизней украинцев, сложно представить", — говорят представители "Аэроразведки".
Вражеская группа обеспечения, вероятно, почувствовав на себе присутствие украинского наблюдения, успела ретироваться в ближайшую лесополосу перед уничтожением техники, говорится в сопроводительном тексте.
В публикации не указывается точное место и время, где это произошло.
Ранее Фокус сообщал, что в украинской армии при поддержке волонтеров в 2014 году был создан проект "Аэроразведка". За 11 дней текущих военных действий этой службе удалось выявить множество перемещений вражеских войск, которые затем уничтожались украинской артиллерией.