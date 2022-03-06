Уночі з 5 на 6 березня знищено вантажівки, що перевозили БК для "Градів" (відео)

Знищення військової техніки супротивника допомогло зберегти життя величезній кількості українців, які зрештою не потрапили під обстріл супротивника, йдеться на сторінці "спільноти патріотів "Аеророзвідка".

Сьогодні вночі, з 5 на 6 березня 2022 року, ЗСУ знищили кілька вантажівок противника, які перевозили боєкомплект для систем залпового вогню "Град", пише "Аеророзвідка" на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні вночі було локалізовано та майстерно знищено кілька вантажівок, які перевозили БК для Градів. Скільки внаслідок було врятовано життів українців, складно уявити", — кажуть представники "Аеророзвідки".

[ + – ] "Аеророзвідка" зробила ролик, на який наклала музику. За ним досить важко судити, що саме сталося.

Ворожа група забезпечення, ймовірно, відчувши на собі присутність українського спостереження, встигла відступити в найближчу лісосмугу перед знищенням техніки, йдеться в супровідному тексті.

У публікації не вказується точне місце та час, де це сталося.

Раніше Фокус повідомляв, що в українській армії за підтримки волонтерів у 2014 році було створено проєкт "Аеророзвідка". За 11 днів поточних військових дій цій службі вдалося виявити безліч переміщень ворожих військ, які потім знищувалися українською артилерією.