Россия анонсирует запланированные зверства, потому что Запад молчит, - Зеленский

По словам президента, ни один западный политик слова не сказал в ответ на анонс РФ обстреливать предприятия ВПК Украины, рядом с которыми живут тысячи граждан.

В воскресенье, 6 марта, в своем ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня некоторые вообще не вспомнили о празднике Прощенного воскресенья. Он объяснил, что слова "прости мне" и традиционный ответ "Бог простит, и я прощаю" отчасти утратили смысл, после всего, что пережила Украина за эти 11 дней. Видеообращение президента опубликовано на официальной странице в Facebook.

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По словам Зеленского, руководство Кремля на завтра анонсировало обстрелы, на что западные лидеры ответили коллективным молчанием.

"Я не услышал ответа ни от одного западного политика на этот анонс, — сказал он. — Россия анонсируют запланированные зверства, потому что Запад молчит, потому что нет реакции, потому что молчание, ни единого слова. Будто западные лидеры растворились этим вечером. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите. Отреагируете, что-нибудь скажете".

Народ Украины, объяснил украинский лидер, не простит расстрелянных жилых домов, не простит ракету, которую наша ПВО сбила над Охматдитом — киевской детской больницей. В результате взрыва было повреждено окно и едва не выбита дверь.

Тяжело раненых во время боевых действий детей медики пытались доставить в это заведение, но из-за угрозы новых обстрелов им сделать это не удалось.

По словам президента, больше 500 таких ракет упали на украинскую землю. Он упомянул и о расстрелах безоружных людей, разрушенной инфраструктуре и сотнях жертв.

По словам Зеленского, это не простит и Бог — "и вместо Прощеного дня будет Судный".

РФ официально анонсировала обстрелы

На завтра Россия официально анонсировала обстрел украинской территории и предприятий оборонного комплекса, большинство из которых были построены десятилетия тому назад, еще во времена СССР. На этих заводах трудятся тысячи человек, а сотни тысяч живут поблизости.

Это сознательное убийство, сказал Зеленский. Однако на такой анонс он не услышал ни одного ответа от какого-либо западного политика.

Оккупанты чувствуют себя безнаказанными: они анонсируют зверства, запланированные зверства, потому что нет никакой ответной реакции.

"Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Мы точно знаем, как пойдут приказы по вертикали командования. Мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал и Суд божий, если попытаетесь скрыться", — объяснил президент.

Самонадеянность агрессора — четкий сигнал для Запада, что санкций против России недостаточно. В РФ, очевидно, не поняли и не почувствовали, что мир действительно решительно настроен и хочет остановить эту войну, — сказал политик.

По его словам, РФ не позволяет организовать гуманитарные коридоры. "Вместо гуманитарных, они могут создать только кровавые коридоры". Зеленский напомнил о том, что сегодня в Ирпене была убита целая семья: муж, жена и двое детей. Произошло это непосредственно на дороге. Людей расстреливали, как в тире. А они просто-напросто пытались выйти из города, чтобы спастись.

"Сколько таких семей погибло? Мы не простим, мы не забудем, мы покараем каждого, кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, которая отдавала приказы и нажимала на "пуск"", —сказал Зеленский, доабвив, что для них не будет ни одного тихого места на Земле, кроме могилы.

Зеленский также наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, которые отличились в том, что касается обороны своих территориальных общин в эти дни.

По информации британских таблоидов, 70 британских солдат из элитного подразделения Особой воздушной службы Британии (SAS) совместно с 150 военными из элитного американского спецподразделения "морские котики" могут провести спецоперацию по эвакуации Владимира Зеленского из Киева. Сообщается, что элитные подразделения западных войск готовятся к этой операции в Литве.