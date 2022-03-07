Росія анонсує заплановані звірства, бо Захід мовчить, — Зеленський

За словами президента, жоден західний політик слова не сказав у відповідь на анонс РФ обстрілювати підприємства ВПК України, поряд із якими мешкають тисячі громадян.

У неділю, 6 березня, у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні дехто взагалі не згадав про свято Прощеної неділі. Він пояснив, що слова "вибач мені" й традиційну відповідь "Бог пробачить, і я прощаю" частково втратили сенс, після всього, що пережила Україна за ці 11 днів. Відеозвернення президента опубліковано на офіційній сторінці у Facebook.

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За словами Зеленського, керівництво Кремля на завтра анонсувало обстріл, на що західні лідери відповіли колективним мовчанням.

"Я не почув відповіді від жодного західного політика на цей анонс, — сказав він. — Росія анонсує заплановані звірства, бо Захід мовчить, бо немає реакції, бо мовчання, жодного слова. Ніби західні лідери розчинилися цього вечора. Сподіваюся, що хоча б завтра ви це помітите. Відреагуєте, що-небудь скажете."

Народ України, пояснив український лідер, не вибачить розстріляних житлових будинків, не вибачить ракети, яку наша ППО збила над Охматдитом — київською дитячою лікарнею. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікно та ледь не вибиті двері.

Важко поранених під час бойових дій дітей медики намагалися доставити до цього закладу, але через загрозу нових обстрілів їм це зробити не вдалося.

За словами президента, понад 500 таких ракет впали на землю. Він згадав і про розстріли беззбройних людей, зруйновану інфраструктуру та сотні жертв.

За словами Зеленського, це не пробачить і Бог – "і замість Прощеного дня буде Судний".

РФ офіційно анонсувала обстріли

На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл української території та підприємств оборонного комплексу, більшість із яких було збудовано десятиліття тому, ще за часів СРСР. На цих заводах трудяться тисячі людей, а сотні тисяч живуть поблизу.

Це свідоме вбивство, сказав Зеленський. Однак на такий анонс він не почув жодної відповіді від якогось західного політика.

Окупанти почуваються безкарними: вони анонсують звірства, заплановані звірства, тому що немає жодної реакції у відповідь.

"Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку. Ми точно знаємо, як підуть накази по вертикалі командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого. На вас чекає трибунал і Суд божий, якщо спробуєте втекти", — пояснив президент.

Самовпевненість агресора — чіткий сигнал для Заходу, що санкцій проти Росії замало. У РФ, очевидно, не зрозуміли і не відчули, що світ справді рішуче налаштований і хоче зупинити цю війну, сказав політик.

За його словами, РФ не дозволяє організувати гуманітарні коридори. "Замість гуманітарних, вони можуть створити лише криваві коридори". Зеленський нагадав про те, що сьогодні в Ірпені було вбито цілу сім'ю: чоловік, дружина та двоє дітей. Сталося це безпосередньо на дорозі. Людей розстрілювали, як у тирі. А вони просто намагалися вийти з міста, щоб урятуватися.

"Скільки таких сімей загинуло? Ми не пробачимо, ми не забудемо, ми покараємо кожного, хто вчинив звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну наволоч, яка стріляла по наших містах, по наших людях, яка бомбила нашу землю, яка віддавала накази та натискала на "пуск", — сказав Зеленський, додавши, що для них не буде жодного тихого місця на Землі, крім могили.

Зеленський також нагородив орденами голів обласних адміністрацій і мерів міст, які відзначилися в тому, що стосується оборони своїх територіальних громад у ці дні.

За інформацією британських таблоїдів, 70 британських солдатів із елітного підрозділу Особливої повітряної служби Британії (SAS) спільно зі 150 військовими з елітного американського спецпідрозділу "морські котики" можуть провести спецоперацію з евакуації Володимира Зеленського з Києва. Повідомляється, що елітні підрозділи західних військ готуються до цієї операції в Литві.