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Военный Фокус Российско-украинская война

Пропали без вести. В Украине создают чат-боты для поиска пропавших во время войны людей

Алексей Батурин
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беженцы, война, эвакуация
Фото: УНИАН

Украинцы могут попробовать отыскать родных и близких с помощью нескольких Telegram-каналов.

Если вы потеряли родственников или друзей

В Украине создали Telegram-канал "Пошук зниклих", в котором публикуют информацию о найденных или потерявшихся во время российского вторжения людях, передает верифицированный Telegram-канал Ukraine Now.

В канале публикуют такую информацию:

  • имя и фамилия пропавшего;
  • год рождения;
  • обстоятельства, при которых пропал;
  • контактный номер;
  • фото.

Авторы канала просят тщательно проверять информацию, так как опасаются появления фейков.

Если потерялся ребенок

Офис омбудсмена сообщил о создании Telegram-канала, в котором можно узнать оперативную информацию о найденных и потерявшихся детях.

В запросе относительно ребенка необходимо указать:

  • имя и фамилию пропавшего;
  • год рождения ребенка;
  • обстоятельства, при которых он исчез;
  • когда в последний раз была связь с ребенком;
  • контактный номер телефона ребенка при наличии.

С помощью поисковой базы канала можно также найти взрослых людей, связь с которыми была потеряна.

Где и как искать пропавших жителей Харькова

Харьковский горсовет сообщает, что для поиска пропавших харьковчан запустили Telegram-бот @Nadiia_Kharkiv_bot. Для поиска пропавшего в бот нужно загрузить такие данные:

  • фамилия, имя, отчество пользователя;
  • кем ему приходится пропавший;
  • номер заявления в полицию, если его ​​удалось подать;
  • личный номер телефона;
  • фамилия, имя, отчество пропавшего;
  • дата рождения пропавшего;
  • номер телефона пропавшего;
  • необходимо указать, где его видели в последний раз, при каких обстоятельствах в какой день и в какое время исчез человек;
  • приметы пропавшего, в какой одежде он был пропавший, что у него было с собой.

Напомним, в первые дни войны МВД Украины запустило сайт, с помощью которого родственники погибших или пленных россиян могут найти своих родных. На сайте "РФ 200 Ищи своих" Министерство внутренних дел публикует фото, видео и документы пленных и убитых российских солдат в Украине.

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