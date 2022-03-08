Пропали без вести. В Украине создают чат-боты для поиска пропавших во время войны людей
Украинцы могут попробовать отыскать родных и близких с помощью нескольких Telegram-каналов.
Если вы потеряли родственников или друзей
В Украине создали Telegram-канал "Пошук зниклих", в котором публикуют информацию о найденных или потерявшихся во время российского вторжения людях, передает верифицированный Telegram-канал Ukraine Now.
В канале публикуют такую информацию:
- имя и фамилия пропавшего;
- год рождения;
- обстоятельства, при которых пропал;
- контактный номер;
- фото.
Авторы канала просят тщательно проверять информацию, так как опасаются появления фейков.
Если потерялся ребенок
Офис омбудсмена сообщил о создании Telegram-канала, в котором можно узнать оперативную информацию о найденных и потерявшихся детях.
В запросе относительно ребенка необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего;
- год рождения ребенка;
- обстоятельства, при которых он исчез;
- когда в последний раз была связь с ребенком;
- контактный номер телефона ребенка при наличии.
С помощью поисковой базы канала можно также найти взрослых людей, связь с которыми была потеряна.
Где и как искать пропавших жителей Харькова
Харьковский горсовет сообщает, что для поиска пропавших харьковчан запустили Telegram-бот @Nadiia_Kharkiv_bot. Для поиска пропавшего в бот нужно загрузить такие данные:
- фамилия, имя, отчество пользователя;
- кем ему приходится пропавший;
- номер заявления в полицию, если его удалось подать;
- личный номер телефона;
- фамилия, имя, отчество пропавшего;
- дата рождения пропавшего;
- номер телефона пропавшего;
- необходимо указать, где его видели в последний раз, при каких обстоятельствах в какой день и в какое время исчез человек;
- приметы пропавшего, в какой одежде он был пропавший, что у него было с собой.
Напомним, в первые дни войны МВД Украины запустило сайт, с помощью которого родственники погибших или пленных россиян могут найти своих родных. На сайте "РФ 200 Ищи своих" Министерство внутренних дел публикует фото, видео и документы пленных и убитых российских солдат в Украине.Важно