Зникли безвісти. В Україні створюють чат-боти для пошуку людей, які зникли під час війни

Українці можуть спробувати знайти рідних та близьких за допомогою кількох Telegram-каналів.

Якщо ви втратили родичів чи друзів

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", у якому публікують інформацію про знайдених людей, які загубилися під час російського вторгнення, передає верифікований Telegram-канал Ukraine Now.

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У каналі публікують таку інформацію:

ім'я та прізвище зниклого;

рік народження;

обставини, за яких зник;

контактний номер;

фото.

Автори каналу просять ретельно перевіряти інформацію, оскільки побоюються появи фейків.

Якщо загубилася дитина

Офіс омбудсмена повідомив про створення Telegram-каналу, у якому можна дізнатися оперативну інформацію про знайдених дітей.

У запиті щодо дитини необхідно вказати:

ім'я та прізвище зниклого(ої);

рік народження дитини;

обставини, за яких вона зникла;

коли востаннє був зв'язок із дитиною;

контактний номер телефону дитини за наявності.

За допомогою пошукової бази каналу можна знайти дорослих людей, зв'язок з якими було втрачено.

Де і як шукати зниклих мешканців Харкова

Харківська міськрада повідомляє, що для пошуку зниклих харків'ян запустили Telegram-бот @ Nadiia_Kharkiv_bot. Для пошуку зниклого в бот потрібно завантажити такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові користувача;

ким йому доводиться зниклий;

номер заяви до поліції, якщо її вдалося подати;

особистий номер телефону;

прізвище, ім'я, по батькові зниклого;

дата народження зниклого;

номер телефону зниклого;

необхідно вказати, де його бачили востаннє, за яких обставин у який день і в який час зникла людина;

прикмети зниклого, у якому одязі він був зниклим, що в нього було із собою.

Нагадаємо, у перші дні війни МВС України запустило сайт, за допомогою якого родичі загиблих чи полонених росіян можуть знайти своїх рідних. На сайті "РФ 200 Шукай своїх" Міністерство внутрішніх справ публікує фото, відео та документи полонених і вбитих російських солдатів в Україні.

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