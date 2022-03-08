"Укроборонпром" выплатит 1 миллион долларов за каждый угнанный или трофейный российский самолет
"Укроборонпром" готов выплатить щедрые премии за доставленную боевую авиационную технику оккупантов.
Государственный концерн "Укроборонпром" установил премии за похищенную боевую авиационную технику российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.
"Внимание! По решению генерального директора Юрия Гусева ГК "Укроборонпром" готов выплатить премии за похищенную боевую авиационную технику оккупантов!
- 1 000 000 долларов США — за угнанный или трофейный самолет в рабочем состоянии.
- 500 000 долларов США — за захваченный вертолет в рабочем состоянии", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что российским пилотам, за участие в программе "Укроборонпрома" "гарантируем выдачу гражданства свободной страны!".
Отметим, согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 марта, российская армия с начала масштабного вторжения в Украину потеряла 48 самолетов.
Также оккупационные войска в войне в Украине потеряли:
- более 12 тысяч выбывшего из строя личного состава (убитые, раненые, пропавшие без вести, пленные);
- 303 танка;
- 1036 боевых бронированных машин;
- 120 артиллерийских систем;
- 56 РСЗО;
- 27 средств ПВО;
- 80 вертолетов;
- 474 единицы автомобильной техники;
- три корабля /катера;
- 60 цистерн с ГСМ;
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, Япония бесплатно предоставит Украине защитное снаряжение для ВСУ. Украинская армия получит бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры, разнообразные орудия для использования в чрезвычайных ситуациях.