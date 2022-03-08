"Укроборонпром" виплатить 1 мільйон доларів за кожен викрадений або трофейний російський літак

"Укроборонпром" готовий виплатити щедрі премії за доставлену бойову авіаційну техніку окупантів.

Державний концерн "Укроборонпром" встановив премії за викрадену бойову авіаційну техніку російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба організації у Facebook.

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"Увага! За рішенням генерального директора Юрія Гусєва ДК "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 доларів США — за викрадений або трофейний літак у робочому стані.

— за викрадений або трофейний літак у робочому стані. 500 000 доларів США — за захоплений вертоліт у робочому стані", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що російським пілотам за участь у програмі "Укроборонпрому" "гарантуємо видачу громадянства вільної країни!".

Зазначимо, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 березня, російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну втратила 48 літаків.

Також окупаційні війська у війні в Україні втратили:

понад 12 тисяч особового складу, що вибув з ладу (убиті, поранені, зниклі безвісти, полонені);

303 танки;

1036 бойових броньованих машин;

120 артилерійських систем;

56 РСЗВ;

27 засобів ППО;

80 вертольотів;

474 одиниці автомобільної техніки;

три кораблі/катери;

60 цистерн із ПММ;

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, Японія безкоштовно надасть Україні захисне спорядження для ЗСУ. Українська армія отримає бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери, різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.