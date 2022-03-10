"Это блеф": Зеленский высказался о ядерной угрозе Путина

Президент Украины уверен, что нарушение условий Будапештского меморандума является ошибкой подписантов.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об угрозах президента России Владимира Путина всему миру ядерным оружием. Глава Украины уверен, что глава Кремля блефует, об этом он сказал в интервью немецкому изданию DIE ZEIT, передает "Украинская правда".

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"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека", — отметил Зеленский.

Также президент Украины уверен, что нарушение условий Будапештского меморандума, которым Украине предоставлялись гарантии территориальной целостности в обмен на ядерное оружие, является ошибкой подписантов.

По его словам, если бы "Будапешт" работал, можно было бы говорить странам, которые хотят иметь ядерное оружие или знают, что какие-то соседи хотят их захватить или отобрать у них часть территории, что они могут получить гарантии безопасности, и поэтому не думать о ядерном оружии.

"Агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру: гарантии не работают, даже когда под ними подписались сильнейшие мира. Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь на свете будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это действительно восстановить силу международного права. Запад способен это сделать", — сказал Зеленский.

Напомним, согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. В свою очередь Великобритания, Россия и США гарантировали ее суверенитет.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания обеспокоена потенциальным применением РФ химического оружия в Украине. В то же время глава МИД Великобритании Лиз Трасс уверена, что применение Россией химического оружия было бы "серьезной ошибкой".