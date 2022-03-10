"Це блеф": Зеленський висловився про ядерну погрозу Путіна

Президент України впевнений, що порушення умов Будапештського меморандуму є помилкою підписантів.

Президент України Володимир Зеленський висловився про погрози президента Росії Володимира Путіна усьому світу ядерною зброєю. Глава України впевнений, що глава Кремля блефує, про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню DIE ZEIT, повідомляє "Українська правда".

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"Думаю, що це блеф. Одна справа — бути вбивцею. Інша справа — бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але й для всього, що в принципі може бути дорогим у житті для цієї людини", — зазначив Зеленський.

Також президент України впевнений, що порушення умов Будапештського меморандуму, яким Україні надавалися гарантії територіальної цілісності в обмін на ядерну зброю, є помилкою підписантів.

За його словами, якби "Будапешт" працював, можна було б говорити країнам, які хочуть мати ядерну зброю або знають, що якісь сусіди хочуть їх захопити або відібрати в них частину території, що вони можуть отримати гарантії безпеки, і тому не думати про ядерну зброю.

"Агресія проти України – це чіткий сигнал усьому світу: гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу. Росія сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер у світі сподіватиметься на силу договорів, якщо боїться за своє Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну і домогтися звільнення нашої території — це дійсно відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, згідно з Будапештським меморандумом, підписаним у 1994 році, Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї. У свою чергу Великобританія, Росія та США гарантували її суверенітет.

Раніше Фокус повідомляв, що Великобританія стурбована потенційним застосуванням РФ хімічної зброї в Україні. Водночас, голова МЗС Великобританії Ліз Трасс впевнена, що застосування Росією хімічної зброї було б "серйозною помилкою".