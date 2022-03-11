"Если бы не сбили, продолжили бы бомбить", - летчик ВС РФ об убийстве мирных жителей Украины

По словам задержанного Максима Криштопа, за время войны в Украину он выполнил три боевых вылета, в ходе которых сбрасывал фугасные бомбы.

Российский летчик, которого взяли в плен военнослужащие ВСУ, рассказал о том, что распоряжение о нанесении ударов по территории Украины он получил 23 февраля, за сутки до масштабного вторжения ВС РФ. Об этом задержанный рассказал на брифинге.

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Подполковник Максим Сергеевич Криштоп — заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка РФ, с личным номером Ф891233, в/ч 45117.

По словам задержанного, он успел выполнить три боевых вылета. За время каждого сбрасывал фугасные бомбы общим весом 3-4 тонны. Летчик принес извинения украинскому народу и призвал своих коллег не выполнять преступные приказы военного командования.

"Первый боевой полет выполнил 24 февраля 2022 года по поражению живой силы противника южнее населенного пункта Балаклея Харьковской области. Бомбометание выполнял фугасными авиационными бомбами общей массы три тонны. Цель была поражена".

Второй вылет он выполнил 3 марта 2022 года. Боевая нагрузка была той же — три тонны фугасных бомб. В этот раз целью была колонна бронетехники ВСУ рядом с Изюмом Харьковской области. По словам летчика, цель также была поражена.

Во время третьего вылета, по его утверждениям, он понял, что цель не военные объекты, а мирные жители и их дома. В этот раз вес бомб был 4 тонны. "Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. Осознаю и признаю чудовищность преступлений", — сказал он.

Также Криштоп добавил, что если бы его не сбили, он продолжил бы и дальше выполнять приказы и бомбить Украину. "Если бы не сбили, мы бы продолжали выполнять боевые задачи. Мы военные люди. Но, я думаю, рано или поздно пришло бы к тому, что лично я бы отказался выполнять преступные приказы. Потому что с каждым днем вот этот вал, масштаб разрушений он ужасает все больше и больше".

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ рассчитывают окружить Одессу из Приднестровья и Николаева. Одесский мэр рассказал, что вражеские войска попытаются взять город в окружение на суше и блокировать связь с остальной частью Украины. А уже в дальнейшем на берег Одессы может высадиться морская пехота.