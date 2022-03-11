"Якби не збили, продовжили б бомбити", — льотчик ЗС РФ про вбивство мирних жителів України

За словами затриманого Максима Криштопа, за час війни в Україні він виконав три бойові вильоти. За цей час було скинуто фугасні бомби загальною вагою 10 тонн.

Російський льотчик, якого взяли в полон військовослужбовці ЗСУ, розповів про те, що розпорядження про завдання ударів по території України він отримав 23 лютого, за добу до масштабного вторгнення ЗС РФ. Про це затриманий розповів під час брифінгу.

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Підполковник Максим Сергійович Криштоп — заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку РФ, з особистим номером Ф891233, в/ч 45117.

За словами затриманого, він встиг виконати три бойові вильоти. За час кожного скидав фугасні бомби загальною вагою 3-4 тонни. Льотчик попросив вибачення перед українським народом і закликав своїх колег не виконувати злочинні накази військового командування.

"Перший бойовий політ виконав 24 лютого 2022 року на поразку живої сили противника на південь від населеного пункту Балаклія Харківської області. Бомбометання виконував фугасними авіаційними бомбами загальної маси три тонни. Ціль була вражена".

Другий виліт він виконав 3 березня 2022 року. Бойове навантаження було тим самим — три тонни фугасних бомб. Цього разу ціллю була колона бронетехніки ЗСУ поруч з Ізюмом Харківської області. За словами льотчика, ціль також була вражена.

Під час третього вильоту, за його твердженнями, він зрозумів, що ціль не військові об'єкти, а мирні жителі та їхні будинки. Цього разу вага бомб була 4 тонни. "Але злочинний наказ я виконав. Після бомбардування був збитий засобами ППО України. Усвідомлюю і визнаю жахливість злочинів", — сказав він.

Також Криштоп додав, що якби його не збили, він продовжив би й надалі виконувати накази та бомбардувати Україну. "Якби не збили, ми продовжували б виконувати бойові завдання. Ми військові люди. Але, я думаю, рано чи пізно прийшло б до того, що особисто я б відмовився виконувати злочинні накази. Тому що з кожним днем ось цей вал, масштаб руйнувань він жахає дедалі більше".

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ розраховують оточити Одесу з Придністров'я та Миколаєва. Одеський мер розповів, що ворожі війська намагатимуться взяти місто в оточення на суші та блокувати зв'язок із рештою України. А вже надалі на берег Одеси може висадитись морська піхота.